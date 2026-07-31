Set di 2 panni abrasivi per bocchetta per pulitori a vapore SC EasyFix
I panni abrasivi compatibili con tutti i pulitori a vapore SC EasyFix rimuovono anche le macchie più ostinate dai pavimenti in pietra antigraffio.
Con il set di panni abrasivi EasyFixper la pulizia del pavimento, è facile far scomparire tutte le macchie dai pavimenti in pietra antigraffio. Il set comprende 2 panni in microfibra per la pulizia dei pavimenti altamente performanti, che garantiscono risultati di pulizia eccellenti. I panni per la pulizia del pavimento vengono semplicemente fissati sull'ugello per la pulizia del pavimento del pulitore a vapore EasyFix con il sistema a strappo. Una caratteristica particolarmente interessante è la rimozione del panno dall'ugello del pavimento senza entrare in contatto con lo sporco: è sufficiente appoggiare un piede alla linguetta apposita e tirare via l'ugello. I panni possono quindi essere lavati in lavatrice a 60 ° C.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loop
- Il panno per la pulizia del pavimento si fissa alla bocchetta semplicemente premendo la bocchetta sul panno.
- Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
- Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta.
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per la pulizia senza sforzo di angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|100% poliestere
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|345 x 112 x 18
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti in pietra
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle