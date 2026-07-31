Con il set di panni abrasivi EasyFixper la pulizia del pavimento, è facile far scomparire tutte le macchie dai pavimenti in pietra antigraffio. Il set comprende 2 panni in microfibra per la pulizia dei pavimenti altamente performanti, che garantiscono risultati di pulizia eccellenti. I panni per la pulizia del pavimento vengono semplicemente fissati sull'ugello per la pulizia del pavimento del pulitore a vapore EasyFix con il sistema a strappo. Una caratteristica particolarmente interessante è la rimozione del panno dall'ugello del pavimento senza entrare in contatto con lo sporco: è sufficiente appoggiare un piede alla linguetta apposita e tirare via l'ugello. I panni possono quindi essere lavati in lavatrice a 60 ° C.