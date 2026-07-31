Set di 2 panni in microfibra per spray lavavetri WV - Raschietto rimuovi sporco in plastica incluso
Panni in microfibra con velcro ideali per la pulizia di superfici in vetro, piastrelle e superfici lucide. Incluso nel kit anche il raschietto in plastica per le macchie più ostinate.
Il panno si monta comodamente sulla mascherina del flacone spray incluso nella confezione di tutti gli aspiragocce WV. Grazie al pratico velcro è facile montare il panno sul flacone. Le fibre dei panni sono leggermente abrasive per si consiglia l'utilizzo su superfici antigraffio. La dotazione si completa di raschietto rimuovi sporco per eliminare anche lo sporco più ostinato.
Caratteristiche e vantaggi
Panno in microfibra abrasivo per esterno
- Finestre pulite senza aloni
Con chiusra in velcro
- Grazie alla chiusura in velcro, il panno in microfibra risulta facile da applicare e togliere dal porta panno sul flacone
Raschietto
Adatto per il Set flacone spray Premium Extra (2.633-129.0)
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Composizione della fibra tessile
|70% poliestere; 30% poliammide
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|70 x 275 x 30
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Piastrelle
- Specchi
- Anche lo sporco ostinato