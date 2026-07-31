Fino a 98 ° C di acqua calda da un pulitore ad alta pressione per acqua calda di Kärcher e il nostro diserbatore WR 10 con testa di spruzzo da 10 centimetri garantiscono un'efficace ed efficiente rimozione delle erbe infestanti anche in spazi ristretti. Un adattatore per ugello integrato garantisce un flusso ottimale dell'acqua calda e consente inoltre di utilizzare qualsiasi delle nostre macchine ad alta pressione. Il design compatto e leggero del diserbatore facilita il tuo lavoro e consente un lavoro senza sforzo e più lungo, ininterrotto.