WR 10
In combinazione con idropulitrici ad acqua calda, il nostro diserbo WR 10 consente una rimozione rapida e completa delle infestanti. Con testina di spruzzo da 10 cm e adattatore per ugello.
Fino a 98 ° C di acqua calda da un pulitore ad alta pressione per acqua calda di Kärcher e il nostro diserbatore WR 10 con testa di spruzzo da 10 centimetri garantiscono un'efficace ed efficiente rimozione delle erbe infestanti anche in spazi ristretti. Un adattatore per ugello integrato garantisce un flusso ottimale dell'acqua calda e consente inoltre di utilizzare qualsiasi delle nostre macchine ad alta pressione. Il design compatto e leggero del diserbatore facilita il tuo lavoro e consente un lavoro senza sforzo e più lungo, ininterrotto.
Caratteristiche e vantaggi
Rimozione efficace delle infestanti con la combinazione ottimale di diserbante e idropulitrice ad acqua calda
- Adattatore ugello integrato per il volume d'acqua corretto per ogni idropulitrice Kärcher ad alta pressione.
- L'ultima tecnologia del bruciatore Kärcher garantisce la temperatura ottimale dell'acqua per la rimozione delle erbe infestanti (fino a 98 ° C).
Diserbatore compatto con design leggero
- Il design compatto consente di lavorare in condizioni spaziali ristrette.
- Il design leggero allevia l'utente e consente intervalli di lavoro più lunghi.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Rimozione efficace, priva di sostanze chimiche e confortevole nell'ambiente comunale