Detergente sanificante RM 732, 5l

Detergente sanificante (ALCHILLAMINE). Detergente igienizzante conproprietà battericida, funghicida ed in parte anche virucida.Ottimo effetto pulente 3).

Pulisci e disinfetta in una sola passata con il detergente RM 732. Efficace contro olio grasso e sporco minerale.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 10
Peso (kg) 5,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 192 x 145 x 248
Prodotto
  • Pulisce e disinfetta in una sola operazione
  • Scioglie olio, grasso e sporco minerale
  • Efficace contro i batteri (ad esempio E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)
  • Efficace contro i batteri (ad esempio salmonella, listeria)
  • Efficace contro i lieviti (ad esempio Candida albicans)
  • Efficace contro i virus avvolti (es. coronavirus, HBV, HIV, H5N1, H1N1, Ebola)
  • Disinfettante liquido senza profumazione
  • Testato in condizioni che simulano l'uso reale in ottemperanza alla EN 16615
Detergente sanificante RM 732, 5l
Detergente sanificante RM 732, 5l
Detergente sanificante RM 732, 5l
Detergente sanificante RM 732, 5l
Detergente sanificante RM 732, 5l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315 Provoca irritazione cutanea.
  • H318 Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
  • Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Caseifici
  • Pulizia superfici, disinfezione
  • Centri benessere
  • Pulizia superfici
  • Sale d'attesa
  • Strutture sanitarie
Accessori