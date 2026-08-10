クイックコネクトキット 7.5m

トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セットのアクセサリーです。
※エンジン式の高圧洗浄機にはお使いいただけません。詳しくはこのページ下部の「適合しない機種」をご確認ください。

トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セットのアクセサリーです。
※エンジン式の高圧洗浄機にはお使いいただけません。詳しくはこのページ下部の「適合しない機種」をご確認ください。

製品特長
アダプター
  • 高圧洗浄機と高圧ホース、そしてトリガーガンの取り外しが簡単です。
高圧ホース
  • クイック接続用のアダプターです。
トリガーガン
  • 作業しやすい長さ。
製品仕様

製品スペック

温度 (°C) max. 40
最大許容圧力 (MPa) 14
長さ (m) 7.5
重量 (kg) 1.1
梱包重量 (kg) 1.3
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 551 x 250 x 188

適合しない機種

以下の製品にはご使用いただけません。

K 202
K 203
K 205
K 210
K 215
K 270		 K 310
K 330
K 355
K 380
K 3.490		 K 400
K 410
K 455
K 475		 K 580
K 5.50
K 5.900 サイレント
K 5 サイレント カー＆ホームキット
K 620
K 6.70		 G 4.10 M
G 7.10 M