クイックコネクトキット 7.5m

トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セットのアクセサリーです。

※エンジン式の高圧洗浄機にはお使いいただけません。詳しくはこのページ下部の「適合しない機種」をご確認ください。