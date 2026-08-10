クイックコネクトキット 7.5m
トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セットのアクセサリーです。
※エンジン式の高圧洗浄機にはお使いいただけません。詳しくはこのページ下部の「適合しない機種」をご確認ください。
トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セットのアクセサリーです。
※エンジン式の高圧洗浄機にはお使いいただけません。詳しくはこのページ下部の「適合しない機種」をご確認ください。
製品特長
アダプター
- 高圧洗浄機と高圧ホース、そしてトリガーガンの取り外しが簡単です。
高圧ホース
- クイック接続用のアダプターです。
トリガーガン
- 作業しやすい長さ。
製品仕様
製品スペック
|温度 (°C)
|max. 40
|最大許容圧力 (MPa)
|14
|長さ (m)
|7.5
|色
|黒
|重量 (kg)
|1.1
|梱包重量 (kg)
|1.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|551 x 250 x 188
適合しない機種
以下の製品にはご使用いただけません。
|K 202
K 203
K 205
K 210
K 215
K 270
|K 310
K 330
K 355
K 380
K 3.490
|K 400
K 410
K 455
K 475
|K 580
K 5.50
K 5.900 サイレント
K 5 サイレント カー＆ホームキット
K 620
K 6.70
|G 4.10 M
G 7.10 M