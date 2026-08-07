タンククリーニングノズル HKF 30/14-E

この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄用です。電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。

この内部洗浄ヘッドは、65mm以上の開口部を持つタンクや容器の内部洗浄に最適です。
24V AC 50/60Hzの電動モーターで駆動します。24Vという低電圧により、濡れた場所での使用でも最大限の安全性を確保します。
ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
重さはわずか4.9kgなので、追加の吊り下げ装置は不要です。
最大140 bar、3,000 L/h、最高水温90℃で運転可能です。
ヘッドの全長は1,256mm、ノズルは、深さ915mmまで入ります。
高圧ホースを介して、冷水または温水の高圧洗浄機に素早く簡単に接続できます。

製品特長
タンククリーニングノズル HKF 30/14-E: AC24V（50/60Hz共通）駆動。
AC24V（50/60Hz共通）駆動。
水量や水圧に関わらず、一定の回転速度。 24Vと安全な電圧 作業における安全性アップ。
タンククリーニングノズル HKF 30/14-E: 高い柔軟性
高い柔軟性
低速回転、かつ高圧による最適な洗浄効果。 最大3000L/時、140barまで。 樽の内部洗浄だけでなく、中型・大型のタンクにも適しています。
タンククリーニングノズル HKF 30/14-E: インテリジェントなデザイン
インテリジェントなデザイン
作業者フレンドリーでメンテナンスも少ない。 簡単な扱いやすさ、片手でのオペレーションも可能。 均一な洗浄結果をもたらす、一定の回転スピード。
ステンレス製
  • 長寿命の高品質素材。
  • ケルヒャーの洗浄剤の使用が可能。
  • 90℃まで給水可能。
軽量でコンパクトなサイズ
  • 様々な用途でフレキシブルに使えます。
  • 65mm以上の開口部があるコンテナの内側の洗浄に適しています。
  • 4.9kgと軽いため、追加で吊り具は不要です。
製品仕様

製品スペック

高圧接続部 G3/8″
駆動 電源
ノズルの数 (個) 1 / 4
スループット (l/h) 3000
回転速度 (rpm) 19
取り付け全長 (mm) 915
電圧 (V) 24
周波数 (Hz) 50 - 60
最大許容圧力 (bar) max. 140
タンク開口部 (mm) min. 65
温度 (°C) max. 90
重量 (kg) 4.9
梱包重量 (kg) 7.6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1256
用途・清掃場所
  • IBCタンクの洗浄にも適しています
  • （産業、物流、公共などにおける）タンク内部洗浄向け
  • 食品、化粧品、化学工場でのコンテナ洗浄
  • 化学製品輸送用コンテナの洗浄向け
  • 食品輸送用コンテナの洗浄向け
  • 食品・化学業界における据え置き型コンテナの洗浄向け
アクセサリー