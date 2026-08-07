この内部洗浄ヘッドは、65mm以上の開口部を持つタンクや容器の内部洗浄に最適です。

24V AC 50/60Hzの電動モーターで駆動します。24Vという低電圧により、濡れた場所での使用でも最大限の安全性を確保します。

ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。

重さはわずか4.9kgなので、追加の吊り下げ装置は不要です。

最大140 bar、3,000 L/h、最高水温90℃で運転可能です。

ヘッドの全長は1,256mm、ノズルは、深さ915mmまで入ります。

高圧ホースを介して、冷水または温水の高圧洗浄機に素早く簡単に接続できます。