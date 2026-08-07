タンククリーニングノズル HKF 30/14-E
この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄用です。電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。
この内部洗浄ヘッドは、65mm以上の開口部を持つタンクや容器の内部洗浄に最適です。
24V AC 50/60Hzの電動モーターで駆動します。24Vという低電圧により、濡れた場所での使用でも最大限の安全性を確保します。
ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
重さはわずか4.9kgなので、追加の吊り下げ装置は不要です。
最大140 bar、3,000 L/h、最高水温90℃で運転可能です。
ヘッドの全長は1,256mm、ノズルは、深さ915mmまで入ります。
高圧ホースを介して、冷水または温水の高圧洗浄機に素早く簡単に接続できます。
製品特長
AC24V（50/60Hz共通）駆動。水量や水圧に関わらず、一定の回転速度。 24Vと安全な電圧 作業における安全性アップ。
高い柔軟性低速回転、かつ高圧による最適な洗浄効果。 最大3000L/時、140barまで。 樽の内部洗浄だけでなく、中型・大型のタンクにも適しています。
インテリジェントなデザイン作業者フレンドリーでメンテナンスも少ない。 簡単な扱いやすさ、片手でのオペレーションも可能。 均一な洗浄結果をもたらす、一定の回転スピード。
ステンレス製
- 長寿命の高品質素材。
- ケルヒャーの洗浄剤の使用が可能。
- 90℃まで給水可能。
軽量でコンパクトなサイズ
- 様々な用途でフレキシブルに使えます。
- 65mm以上の開口部があるコンテナの内側の洗浄に適しています。
- 4.9kgと軽いため、追加で吊り具は不要です。
製品仕様
製品スペック
|高圧接続部
|G3/8″
|駆動
|電源
|ノズルの数 (個)
|1 / 4
|スループット (l/h)
|3000
|回転速度 (rpm)
|19
|取り付け全長 (mm)
|915
|電圧 (V)
|24
|周波数 (Hz)
|50 - 60
|最大許容圧力 (bar)
|max. 140
|タンク開口部 (mm)
|min. 65
|温度 (°C)
|max. 90
|重量 (kg)
|4.9
|梱包重量 (kg)
|7.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1256
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
- IBCタンクの洗浄にも適しています
- （産業、物流、公共などにおける）タンク内部洗浄向け
- 食品、化粧品、化学工場でのコンテナ洗浄
- 化学製品輸送用コンテナの洗浄向け
- 食品輸送用コンテナの洗浄向け
- 食品・化学業界における据え置き型コンテナの洗浄向け