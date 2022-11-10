ケルヒャーで家まわりも家の中も丸ごと大掃除！

窓や網戸に付く汚れは、泥や砂、ホコリ、黄砂、花粉などです。その汚れを落とすには、網戸の内側・外側を丁寧に拭いて、次は窓ガラス…と意外に面倒。でも高圧洗浄機があれば、窓ガラスに網戸、サッシまでまとめて一気に洗浄できます！高圧水で上から下に洗い流すのがポイントです。網戸は古くてボロボロでなければ、破れないのでご安心を。洗浄の前に、窓が閉まっているか必ず確認しましょう。