ケルヒャーで家まわりも家の中も丸ごと大掃除！

大掃除！家の外も中も、まるごとケルヒャーしよう！

普段の掃除も大掃除も、家のお手入れは労力がかかってちょっと面倒…。ケルヒャーなら、家まわりも家の中もラクにキレイにお掃除できます！

屋外の家まわりの掃除をチェック 屋外の家まわりの掃除をチェック
室内の掃除をチェック 室内の掃除をチェック
Outdoor
ケルヒャーで屋外の家まわりを掃除しよう！

窓・網戸

窓・網戸

窓や網戸に付く汚れは、泥や砂、ホコリ、黄砂、花粉などです。その汚れを落とすには、網戸の内側・外側を丁寧に拭いて、次は窓ガラス…と意外に面倒。でも高圧洗浄機があれば、窓ガラスに網戸、サッシまでまとめて一気に洗浄できます！高圧水で上から下に洗い流すのがポイントです。網戸は古くてボロボロでなければ、破れないのでご安心を。洗浄の前に、窓が閉まっているか必ず確認しましょう。

POINT

窓・網戸掃除ポイント

窓・網戸の掃除におすすめ高圧洗浄機

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：K 2 バッテリーセット
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：K 3 サイレント プラス（50Hz）, K 3 サイレント プラス（60Hz

ベランダ・テラス

ベランダ・テラス

あまり掃除の機会がないベランダやテラスは、汚れが溜まりがち。そんな蓄積した頑固汚れを、高圧洗浄機でスイスイ落としていきましょう！壁面の上部から始めて最後に床面を洗浄すると、落とした汚れが再付着しにくくなります。テラスクリーナーがあれば周囲の外ハネも軽減されますし、動作音が約半分の静音タイプならマンションや住宅街でも気兼ねなく使うことができます。

ベランダ・テラスの掃除におすすめ高圧洗浄機

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：K MINI
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：K 3 サイレント プラス ベランダ（50Hz）, K 3 サイレント プラス ベランダ（60Hz）, K MINI

車

自宅で愛車を手洗いすると、とても気持ちが良いものです。さらに高圧洗浄機を使うと、労力が大幅に減って汚れが簡単に落ちるので、ますます洗車が楽しくなります！洗浄剤を泡状にして塗布するフォームノズルや、車の下回りやルーフ洗いに便利なアンダーボディスプレーランスなど、洗車に適したアクセサリーを加えると、より効率的に洗車できます。

POINT

車掃除ポイント

車の掃除におすすめ高圧洗浄機

“10%10% OFFクーポンはこちら10% OFFクーポンはこちら
クーポン対象機種：K 2 クラシック カーキット , WD 1 バッテリーセット
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：K 2 クラシック カーキット , K 4 プレミアム サイレント（50Hz） , K 4 プレミアム サイレント（60Hz） , 3 in 1 カーシャンプー , 3 in 1 ウルトラフォームクリーナー

駐車場・カーポート

駐車場・カーポート

駐車場のコンクリート面にはタイヤ痕がついたり、日当たりによってはカビやコケが発生したりすることも。またカーポートの屋根部分は、手が届かず掃除が大変です。でも、高圧洗浄機がそうした問題を解決！高圧水を散布すれば、駐車場のキレイなコンクリートが蘇ります。カーポートの屋根も、アクセサリーのアンダーボディスプレーランスを取り付けるとラクラク洗浄できます。

駐車場・カーポートの掃除におすすめ高圧洗浄機

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：WD 1 バッテリーセット
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：K 3 サイレント プラス ベランダ（50Hz）, K 3 サイレント プラス ベランダ（60Hz

住宅の外壁・ブロック塀

住宅の外壁・ブロック塀

家の外壁やブロック塀は範囲が広く、ブラシでゴシゴシ洗うのはとても大変です。そうした場所の洗浄こそ、高圧洗浄機の出番です！高圧水を当てるだけで汚れがみるみる落ちるので、掃除の労力を大幅にカット。広角で無段階に圧力調整ができるアクセサリーのバリオスプレーランスやテラスクリーナーを使えば、一度に広い範囲が洗浄できてとても便利です。洗浄する日は、汚れが再付着しにくい風のない日や雨の日がお勧めです。

POINT

住宅の外壁・ブロック塀掃除ポイント

  • 外壁の汚れ具合を事前に確認し、欠けたりひび割れしている箇所の洗浄は避けましょう
  • ノズルは、高圧水を回転させながら噴射する「サイクロンジェットノズル」がおすすめ
  • 汚れがひどい時は、中性洗浄剤ユニバーサルクリーナー（別売り）で効果的に汚れを落としましょう
  • 高所洗浄は延長パイプや延長ランスを使うと便利です
  • テラスクリーナーなどのアクセサリーを使うと、水ハネを防ぎながら一度で広い範囲を洗浄できます

住宅の外壁・ブロック塀の掃除におすすめ高圧洗浄機

“10%10% OFFクーポンはこちら10% OFFクーポンはこちら
クーポン対象機種：K 5 サイレント ホームキット（50Hz） , K 5 サイレント ホームキット（60Hz
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：K 4 プレミアム サイレント（50Hz） , K 4 プレミアム サイレント（60Hz

玄関まわり

玄関まわり

玄関まわりは“家の顔”。人目に付きやすいので、いつでもキレイにしておきたい場所です。高圧洗浄機で洗浄する際は、全体にまんべんなく高圧水を当てつつ、汚れが溜まりやすいタイルの目地を意識して洗浄しましょう。デッキクリーナーを使えば、水はねが気にならなくなります。傘立てや植木鉢など倒れやすいものは、事前に安全な場所に移動しておきましょう。

玄関まわりの掃除におすすめ高圧洗浄機

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：K MINI , KWD 1
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：K 3 サイレント プラス（50Hz） , K 3 サイレント プラス（60Hz） , K MINI , KWD 1

自転車・バイク

自転車・バイク

タフなロードを滑走する自転車やバイクには、とにかく頑固な汚れが付着しがち。タイヤやフレームに付いた土やホコリを落とすには、高圧洗浄機を使うのが楽ちんです。高圧洗浄機を使用する際は、浸水の恐れがある部分や、中のグリスが抜けたり細かい砂が入り込んだりすると困る部分は避けて洗浄するのがポイントです。

自転車・バイクの掃除におすすめ高圧洗浄機

“10%10% OFFクーポンはこちら10% OFFクーポンはこちら
クーポン対象機種：K MINI , K 2 クラシック カーキット
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：K MINI , K 2 クラシック カーキット

ガーデン用品

ガーデン用品

ガーデン家具やディスプレイ、お庭のお手入れ用品などのガーデン用品をキレイにしたい時に便利なのが、バッテリー式の高圧洗浄機です。電源を気にすることなく使用したい場所に持ち運んで、気になる汚れをサッと手軽に落とすことができます。

ガーデン用品の掃除におすすめ高圧洗浄機

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：KWD 1 , K 2 バッテリーセット
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：KWD 1

Indoor
ケルヒャーで室内を掃除しよう！

フローリング・床・畳

フローリング・床・畳

床の汚れの種類は、足裏の皮脂や食べこぼし、ホコリなど。掃除機がけの後に残る汚れもあり、付着したままだと黒ずみの原因になります。そこで掃除機がけの後に使いたいのが、スチームクリーナー。約100℃の高温スチームを汚れに吹き付け、熱と水分の力で汚れを取り除きます。スチーム清掃後のフローリングのサラサラ感はやみつきになりそう！

POINT

フローリング・床・畳
掃除ポイント

  • スチームクリーナーなら、立ったまま簡単に床掃除ができます
  • 清掃時、フロアノズルをゆっくり引くと（2～3秒で50cmくらい）、高温スチームが蒸発しやすくなりサラッとした仕上がりになります
  • スチームを出し続けるとクロスが濡れてくるので、①スチームレバーを3秒握りクロスを温める。②温まったらレバーを離して3秒ほど拭く。の手順を繰り返しましょう
  • クロスが濡れてきたら交換してください
  • 汚れがひどい時は使い捨てクロス（別売り）がおすすめ
  • 清掃後、熱々のクロスをワックス床に放置するのはNG！ワックスが白濁します

フローリング・床・畳の掃除におすすめスチームクリーナー

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：SC Upright プレミアム
クーポンコード DL946HD

レンジフード・コンロ

レンジフード・コンロ

キッチンの頑固な汚れ落としに力を発揮するのが、スチームクリーナーです。焦げ付きや油汚れのある所に高温スチームをあてるだけで汚れがゆるむので、あとは浮いた汚れを拭き取るだけの簡単作業です。汚れがひどい場合は、使い捨てクロスで汚れを拭き取ると、清掃後に汚れたクロスを洗濯する手間もなくさらに快適です。

レンジフード・コンロの掃除におすすめスチームクリーナー

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：SC MINI
クーポンコード DL946HD

窓ガラス

窓ガラス

窓ガラスの外側は高圧洗浄機での洗浄がお勧めですが、内側は窓用バキュームクリーナーを使用すると簡単にキレイになります。ワイプパッド付のスプレーボトルに洗浄剤と水を入れ、窓ガラスに吹きかけた後にワイプパッドで汚れをほぐし、バキューム機能で水を吸い取ったらお掃除完了です。手を汚すことなく窓掃除ができて、とても便利です。

POINT

窓ガラス掃除ポイント

  • ガラスに吹きかけた洗剤を上から下に掃除し、最後に下の部分を左右に掃除するとキレイに仕上がります
  • 高い場所の窓掃除には、窓用延長ポール（別売り）がおすすめ
  • 結露取りにも便利です
  • 洗浄剤を使わず水を吹きかけてもOK。汚れがひどい時は洗浄剤を使うのがおすすめ

窓ガラスの掃除におすすめ窓用バキュームクリーナー

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：WV 1 プラス LR
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：WV 1 プラス LR

洗面所

洗面所

1日に行う手洗いの頻度が多くなっている昨今、洗面所は常に衛生的に保ちたいものです。そこで大掃除の際は、ぜひスチームクリーナーがけを！約100℃の高温スチームで99.99％※除菌しながら、水垢や石鹸カスなどの汚れをキレイに落とします。細かい部分は、スポットノズルを使ってスチームを集中的に吹き付けて汚れを除去しましょう。
※第三者機関調べ。

洗面所の掃除におすすめスチームクリーナー

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：SC 3 EasyFix
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：SC 3 EasyFix

浴室

浴室

頑固な石鹸カスを落としたい時は、スチームクリーナーにお任せを！石鹸カスがこびり付いた部分にスチームをあて、軽くこすり洗いするようにして取り除きましょう。洗い場などの広い面は、接地面が広いフロアノズルで清掃します。スチームクリーナーがない場合は、酢と中性洗剤の混合液を染み込ませてこすり洗いすることで石鹸カスを落とすことができます。

POINT

浴室掃除ポイント

  • 排水口のぬめり取りには高温スチームが効果的。カビ菌の除去もできます
  • 窓用バキュームクリーナーで浴室の水滴取りをすればカビ防止につながります
  • 黒カビはスチームクリーナーでは完全に除去できません。市販のカビ専用洗剤で処理し、その後、スチームクリーナーで定期的に掃除をしましょう

浴室の掃除におすすめスチームクリーナー

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：SC 3 EasyFix
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：SC 3 EasyFix

ソファ

ソファ

ソファにシミがある時は、ぬるま湯を浸したクロスで下から上に動かして汚れが落ちるか試してみましょう。落ちない時は、スチームクリーナーの出番です。蒸気の力で汚れを浮かせて落とすだけでなく消臭の効果もあるので、清掃後はソファがとてもすっきりします。

ソファの掃除におすすめスチームクリーナー

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：SC 3 EasyFix
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：SC 3 EasyFix

カーペット

カーペット

カーペットの大掃除には、スチームクリーナーが効果的です。アクセサリーのカーペットグライダーをフロアノズルに取り付けることで、カーペットの上を簡単にスチームがけできるようになります。またカーペットの上に置いた家具を移動した際にできるへこみも、高温のスチームを吹き付けることで元通りになります。

POINT

カーペット掃除ポイント

カーペットの掃除におすすめスチームクリーナー

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：SC Upright プレミアム
クーポンコード DL946HD

ぬいぐるみ

ぬいぐるみ

赤ちゃんや小さなお子さまがつかんだり時に口に入れたりするぬいぐるみは、洗浄剤を使ってキレイにするのは少し気が引けてしまいます。でもスチームクリーナーなら、洗浄剤を使用せずに水と蒸気の力で汚れを落とせるので安心です。99.99％※除菌もできるので、衛生面でも安心して使うことができます。
※第三者機関調べ

ぬいぐるみの掃除におすすめスチームクリーナー

10% OFFクーポンはこちら10%
クーポン対象機種：SC MINI , SC 3 EasyFix
クーポンコード DL946HD
うれしい！特典付きうれしい！特典付き
対象機種：SC 3 EasyFix
