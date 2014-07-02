Vacuümdichte spiraalslang 3/4", 25 m, metergoed om individuele slanglengtes af te snijden. In combinatie met de Kärcher aansluitstukken en de Kärcher zuigfilters bruikbaar als individuele zuiggarnituur. Ideaal voor de aansluiting aan dompelpompen, tuinpompen, hydrofoorpompen en hogedrukpompen voor Home & Garden gebruik.