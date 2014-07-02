Aanzuigslang op rol/meter Ø 19 mm, 3/4", 25 m
Vacuümdichte spiraalslang. Metergoed om individuele slanglengtes af te snijden. In combinatie met de Kärcher-aansluitstukken en de Kärcher zuigfilters bruikbaar als individuele zuiggarnituur.
Vacuümdichte spiraalslang 3/4", 25 m, metergoed om individuele slanglengtes af te snijden. In combinatie met de Kärcher aansluitstukken en de Kärcher zuigfilters bruikbaar als individuele zuiggarnituur. Ideaal voor de aansluiting aan dompelpompen, tuinpompen, hydrofoorpompen en hogedrukpompen voor Home & Garden gebruik.
Kenmerken en voordelen
Per lopende meter
- De slangen kunnen op de gewenste lengte worden afgesneden. Ze kunnen worden gebruikt als individuele aanzuigslangenkits samen met de aansluitstukken en de aanzuigfilters.
Vacuüm-bestendige spiraalslang
- Flexibele slang voor de aanvoer en het oppompen van water
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|25
|Diameter
|3/4″
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 380 x 152
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …