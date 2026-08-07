Autoadapter

Altijd genoeg vermogen, ook onderweg: Met de auto-adapter kunt u de OC 3 Mobile Outdoor Cleaner ook op de auto-accu gebruiken.

De Kärcher auto-adapter kan eenvoudig worden aangesloten op de sigarettenaansteker van de auto en de oplaadingang van de OC 3 Mobile Outdoor Cleaner. Zo kunt u de OC 3 gebruiken op de auto-accu (niet opladen) - bijvoorbeeld als de accu van de OC 3 zelf leeg is. Altijd voldoende vermogen om schoon te maken, ook onderweg.

Kenmerken en voordelen
Met aansluiting voor standaard sigarettenaansteker in de auto
  • Voor gemakkelijk aansluiten in de auto.
  • Kan worden aangesloten op het oplaadstopcontact van de Mobile Outdoor Cleaner.
Ideaal als u onderweg stroom nodig hebt
  • Altijd voldoende stroom - ongeacht de accuduur.
  • Voor volledige mobiliteit.
Grote actieradius
  • Kabellengte 2 meter.
  • De Mobile Outdoor Cleaner kan daarom ideaal naast de auto worden geplaatst.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 150 x 38 x 54
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Autoadapter 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.