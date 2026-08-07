Draadspoel 2,0 mm
De draadspoel met gedraaide trimmerdraad zorgt voor goede resultaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Geschikt voor de LTR 3-18 Dual en LTR 36-33 Battery modellen.
Als bij het maaien struiken of een huismuur in de weg staan, heb je een handig en krachtig gereedschap nodig: een Kärcher grastrimmer. Hiermee kunt u ook moeilijk bereikbare plekken in de tuin aan. De draadspoel met gedraaide trimmerdraad, die geschikt is voor de LTR 3-18 Dual en LTR 36-33 Battery modellen, levert betrouwbaar schoon maairesultaat. De gedraaide trimdraad trimt precies en consistent, omdat deze constant wordt aangevuld door de automatische draadtoevoer op de draadspoel. Dit garandeert een constant schoon maairesultaat, zelfs bij langere werkintervallen. Andere pluspunten zijn de stille werking en de eenvoudige, gereedschapsloze verwisseling van de draadspoel in slechts een paar eenvoudige stappen. En daar ga je, op zoek naar de laatste grassprietjes.
Kenmerken en voordelen
Gedraaid koord
- Nauwkeurig, stil en betrouwbaar - dit alles is gegarandeerd met het gedraaide koord.
Automatische snoervoorziening
- Het snoer wordt automatisch bijgesteld en heeft daarom altijd de perfecte lengte.
Spoel kan zonder gereedschap worden vervangen
- Een paar eenvoudige handbewegingen maken het zonder gereedschap wisselen van de spoel mogelijk.
Praktische kap
- Behalve de spoel is ook de passende dop bij de levering inbegrepen.
Flexibel gebruik
- De robuuste snijdraad bereikt moeiteloos delen van de tuin die moeilijk toegankelijk zijn.
Specificaties
Technische gegevens
|Lijndikte (mm)
|2
|Lijnlengte per spoel (m)
|3,4
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|75 x 75 x 34
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Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden