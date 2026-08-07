Als bij het maaien struiken of een huismuur in de weg staan, heb je een handig en krachtig gereedschap nodig: een Kärcher grastrimmer. Hiermee kunt u ook moeilijk bereikbare plekken in de tuin aan. De draadspoel met gedraaide trimmerdraad, die geschikt is voor de LTR 3-18 Dual en LTR 36-33 Battery modellen, levert betrouwbaar schoon maairesultaat. De gedraaide trimdraad trimt precies en consistent, omdat deze constant wordt aangevuld door de automatische draadtoevoer op de draadspoel. Dit garandeert een constant schoon maairesultaat, zelfs bij langere werkintervallen. Andere pluspunten zijn de stille werking en de eenvoudige, gereedschapsloze verwisseling van de draadspoel in slechts een paar eenvoudige stappen. En daar ga je, op zoek naar de laatste grassprietjes.