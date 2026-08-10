Elleboog, NT, DN 35, slangzijde klem 2.0
Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.
Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Geschikt voor gebruik met zuigslangen met een Clip 2.0-aansluiting, die over het algemeen compatibel zijn met zuignappen geproduceerd in 2017 of later. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conusaansluiting waarop de zuigbuis of zuigmondstukken kunnen worden aangesloten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Materiaal
|Kunststof
|Aansluiting aan accessoirezijde
|kegel
|Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
|clip 2.0
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|295 x 85 x 51