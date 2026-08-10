Elleboog, NT, DN 35, slangzijde klem 2.0

Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.

Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Geschikt voor gebruik met zuigslangen met een Clip 2.0-aansluiting, die over het algemeen compatibel zijn met zuignappen geproduceerd in 2017 of later. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conusaansluiting waarop de zuigbuis of zuigmondstukken kunnen worden aangesloten.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Materiaal Kunststof
Aansluiting aan accessoirezijde kegel
Anschluss zum Saugschlauch¹⁾ clip 2.0
Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 295 x 85 x 51
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