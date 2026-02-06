HEPA 13-Filter*
Het HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) voor de Kärcher VC 3 multicycloonstofzuiger filtert veilig en betrouwbaar het fijnste vuil, zoals pollen en allergie veroorzakende deeltjes. De afgevoerde lucht is dus schoner dan de kamerlucht. Ideaal voor mensen met een allergie.
Kenmerken en voordelen
Zeer groot filtervermogen
Ideaal voor mensen met een allergie
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|125 x 125 x 29
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.