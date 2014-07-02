Mechanische vlotterschakelaar
De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch in of uit, afhankelijk van het waterpeil. Met 10 m speciale aansluitkabel.In combinatie met de GP 60/GP 70 Mobile Control alleen geschikt voor het uitschakelen van de pomp.
De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch in of uit, afhankelijk van het waterpeil. Geschikt voor gebruik met tuinpompen, dompelpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. Inclusief speciale kabel van 10 m. Opgelet : enkel geschikt voor het uitschakelen van de pomp in combinatie met een GP 60/GP 70 Mobile Control.
Kenmerken en voordelen
Stroomkabel van 10 m
- Kan zelfs in afgelegen of diepe waterreservoirs worden gebruikt
Vlotterschakelaar
- Controleert de aan-/uit-knop van de pomp via het waterpeil in geval van een veraf gelegen waterreservoir
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|1,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|210 x 270 x 55
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.
- Voor gebruik bij overstromingen