De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch in of uit, afhankelijk van het waterpeil. Geschikt voor gebruik met tuinpompen, dompelpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. Inclusief speciale kabel van 10 m. Opgelet : enkel geschikt voor het uitschakelen van de pomp in combinatie met een GP 60/GP 70 Mobile Control.