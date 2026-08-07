Rioolreinigingsvuilfrees D30/060
De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.
De innovatieve en krachtige rioolreinigingsvuilfrezen (Ø 30 mm) combineren de voordelen van een vuilfrees met de eigenschappen van rioolreinigingssproeier. De naar voren gerichte roterende puntstraal van de vuilfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil. De drie onder een hoek van 30° naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|30
|Mondstukgrootte ( )
|60
|Schroefdraad
|R 1/8"
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
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Reserveonderdelen Rioolreinigingsvuilfrees D30/060
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