De roterende buisreinigingssproeier is ideaal voor milieuvriendelijke, preventieve onderhoudsreiniging van buizen, afvoeren en regenpijpen. Met zijn 360° reinigende werking worden afzettingen effectief verwijderd van de hele binnenkant van de buis. Zo worden verstoppingen voorkomen. Dankzij de geoptimaliseerde vorm van het mondstuk wordt het zonder randen aangesloten op de hogedrukslang. Dit minimaliseert het risico dat de spuitmond vast komt te zitten in de leiding. Geschikt voor montage op de PC 20, PC 15 en PC 7.5 leidingreinigingsets en voor gebruik met alle Kärcher hogedrukreinigers in de klassen K 2 tot K 7.