Roterende pijpreinigingsmondstuk
Roterende buisreinigingssproeier met 360° werking voor onderhoud van buizen, afvoeren en regenpijpen. Met R1/8” aansluiting voor buisreinigingsslang.
De roterende buisreinigingssproeier is ideaal voor milieuvriendelijke, preventieve onderhoudsreiniging van buizen, afvoeren en regenpijpen. Met zijn 360° reinigende werking worden afzettingen effectief verwijderd van de hele binnenkant van de buis. Zo worden verstoppingen voorkomen. Dankzij de geoptimaliseerde vorm van het mondstuk wordt het zonder randen aangesloten op de hogedrukslang. Dit minimaliseert het risico dat de spuitmond vast komt te zitten in de leiding. Geschikt voor montage op de PC 20, PC 15 en PC 7.5 leidingreinigingsets en voor gebruik met alle Kärcher hogedrukreinigers in de klassen K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Roterende hogedrukstralen360° reinigingseffect op de hele binnenkant van de buis. Preventieve onderhoudsreiniging om verstoppingen te voorkomen.
Geoptimaliseerde spuitmondvormRandloze overgang naar de slang minimaliseert het risico dat het mondstuk vast komt te zitten in de leiding. Compact ontwerp voor maximale bewegingsvrijheid.
Krachtige reiniging met hoge drukEffectieve en snelle oplossing voor verstopte leidingen.
Gemaakt van duurzaam messing en roestvrij staal
- Lange levensduur
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|27 x 15 x 15
Toepassingen
- Pijpen
- Binnenpijpen
- Afvoerbuizen