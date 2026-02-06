Roterende pijpreinigingsmondstuk

Roterende buisreinigingssproeier met 360° werking voor onderhoud van buizen, afvoeren en regenpijpen. Met R1/8” aansluiting voor buisreinigingsslang.

De roterende buisreinigingssproeier is ideaal voor milieuvriendelijke, preventieve onderhoudsreiniging van buizen, afvoeren en regenpijpen. Met zijn 360° reinigende werking worden afzettingen effectief verwijderd van de hele binnenkant van de buis. Zo worden verstoppingen voorkomen. Dankzij de geoptimaliseerde vorm van het mondstuk wordt het zonder randen aangesloten op de hogedrukslang. Dit minimaliseert het risico dat de spuitmond vast komt te zitten in de leiding. Geschikt voor montage op de PC 20, PC 15 en PC 7.5 leidingreinigingsets en voor gebruik met alle Kärcher hogedrukreinigers in de klassen K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
Roterende pijpreinigingsmondstuk: Roterende hogedrukstralen
Roterende hogedrukstralen
360° reinigingseffect op de hele binnenkant van de buis. Preventieve onderhoudsreiniging om verstoppingen te voorkomen.
Roterende pijpreinigingsmondstuk: Geoptimaliseerde spuitmondvorm
Geoptimaliseerde spuitmondvorm
Randloze overgang naar de slang minimaliseert het risico dat het mondstuk vast komt te zitten in de leiding. Compact ontwerp voor maximale bewegingsvrijheid.
Roterende pijpreinigingsmondstuk: Krachtige reiniging met hoge druk
Krachtige reiniging met hoge druk
Effectieve en snelle oplossing voor verstopte leidingen.
Gemaakt van duurzaam messing en roestvrij staal
  • Lange levensduur
Specificaties

Technische gegevens

Afmetingen (L × B × H) (mm) 27 x 15 x 15
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
  • Pijpen
  • Binnenpijpen
  • Afvoerbuizen