Schouderband
Verlicht je lading met de comfortabele en ergonomische schouderriem, zodat je langdurig kunt werken zonder moe te worden. Past op veel van Kärcher's accu-aangedreven tuingereedschap.
Met de ergonomische schouderriem kun je langere tijd met Kärcher's accu-aangedreven tuingereedschap werken zonder de fysieke belasting te voelen. Het is comfortabel om te dragen en ontlast de gebruiker. Te gebruiken met onder andere de WRE onkruidverwijderaar, evenals ander accu-aangedreven tuingereedschap.
Kenmerken en voordelen
Met rubber beklede schoudervulling
- Voor maximaal werkcomfort.
Verstelbare schouderband
- Verstelbaar voor verschillende lichaamsmaten.
Stoombeveiliging
- Als het gereedschap te veel trekt, gaat de riem zelfstandig open.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|240 x 60 x 50