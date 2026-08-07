Schouderband

Verlicht je lading met de comfortabele en ergonomische schouderriem, zodat je langdurig kunt werken zonder moe te worden. Past op veel van Kärcher's accu-aangedreven tuingereedschap.

Met de ergonomische schouderriem kun je langere tijd met Kärcher's accu-aangedreven tuingereedschap werken zonder de fysieke belasting te voelen. Het is comfortabel om te dragen en ontlast de gebruiker. Te gebruiken met onder andere de WRE onkruidverwijderaar, evenals ander accu-aangedreven tuingereedschap.

Kenmerken en voordelen
Met rubber beklede schoudervulling
  • Voor maximaal werkcomfort.
Verstelbare schouderband
  • Verstelbaar voor verschillende lichaamsmaten.
Stoombeveiliging
  • Als het gereedschap te veel trekt, gaat de riem zelfstandig open.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 240 x 60 x 50