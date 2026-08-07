Set van 2 microvezelrollen geel
2-delige Pure!Roll® microvezelrolset voor het voorzichtig reinigen en onderhouden van alle vloeren. Pluisvrij, sterk absorberend en slijtvast. Geschikt voor machinewas tot 60 °C.
Schoonheid in een dubbelpakket: de universele rollen voor de Kärcher harde vloerreinigers EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 en FC 8 maken een zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren mogelijk – ook parket. De hoogwaardige universele rollen zijn pluisvrij, sterk zuigend en uiterst slijtvast. Bijzonder duurzaam: de Pure!Roll®-rollen zijn geschikt voor machinewas tot 60 °C.
Kenmerken en voordelen
Pure!Roll® met hoogwaardige microvezels
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|300 x 60 x 60
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Gelakt parket