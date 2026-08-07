Set van 2 microvezelrollen geel

2-delige Pure!Roll® microvezelrolset voor het voorzichtig reinigen en onderhouden van alle vloeren. Pluisvrij, sterk absorberend en slijtvast. Geschikt voor machinewas tot 60 °C.

Schoonheid in een dubbelpakket: de universele rollen voor de Kärcher harde vloerreinigers EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 en FC 8 maken een zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren mogelijk – ook parket. De hoogwaardige universele rollen zijn pluisvrij, sterk zuigend en uiterst slijtvast. Bijzonder duurzaam: de Pure!Roll®-rollen zijn geschikt voor machinewas tot 60 °C.

Kenmerken en voordelen
Pure!Roll® met hoogwaardige microvezels
  • Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
  • Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 300 x 60 x 60
Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Gelakt parket