Schoonheid in een dubbelpakket: de universele rollen voor de Kärcher harde vloerreinigers EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 en FC 8 maken een zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren mogelijk – ook parket. De hoogwaardige universele rollen zijn pluisvrij, sterk zuigend en uiterst slijtvast. Bijzonder duurzaam: de Pure!Roll®-rollen zijn geschikt voor machinewas tot 60 °C.