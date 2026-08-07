De 2-delige steenrolset is de perfecte hulp voor het grondig reinigen van ongevoelige harde vloeren zoals steen of keramiek, maar niet voor gevoelige natuurstenen vloeren zoals marmer of terracotta. Geschikt voor EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 en FC 8. Dankzij de geïntegreerde borstelharen verwijdert de steenrolset moeiteloos hardnekkig vuil en laat zelfs voegen en oneffen oppervlakken stralen. De Pure!Roll®-rollen zijn geschikt voor machinewas tot 60 °C.