Set van 2 microvezelrollen STEEN
Robuuste harde vloeren en vieze voegen zeer eenvoudig reinigen: met de 2-delige rollenset voor steen tegen hardnekkig vuil. Geschikt voor machinewas tot 60°C. Let op: het model FC 7 werkt op 4 rollers, daarvoor is dus 2x deze set nodig.
De 2-delige steenrolset is de perfecte hulp voor het grondig reinigen van ongevoelige harde vloeren zoals steen of keramiek, maar niet voor gevoelige natuurstenen vloeren zoals marmer of terracotta. Geschikt voor EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 en FC 8. Dankzij de geïntegreerde borstelharen verwijdert de steenrolset moeiteloos hardnekkig vuil en laat zelfs voegen en oneffen oppervlakken stralen. De Pure!Roll®-rollen zijn geschikt voor machinewas tot 60 °C.
Kenmerken en voordelen
Pure!Roll® met hoogwaardig textiel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor een perfect reinigingsresultaat.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Geïntegreerde haren
- Voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil.
- Zelfs voegen en oneven vloeren worden weer stralend schoon.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|300 x 60 x 60
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Ongevoelige harde vloeren (bijv. steen, keramiek), niet geschikt voor gevoelige natuurstenen vloeren (bijv. marmer, terracotta)
- Hardnekkig vuil op ongevoelige harde vloeren
- Voegenreiniging van ongevoelige harde vloeren