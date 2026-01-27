Dankzij de hoogwaardige vervangsproeiers kunnen de sproeikoppen van de T-Racer T 7 Plus, T 5 en T 450 oppervlaktereinigers snel en gemakkelijk worden vervangen. Bevat drie paar mondstukken voor verschillende prestatieklassen van hogedrukreinigers en twee beugels om ze op hun plaats te houden. Bij de T-Racer T 7 Plus en T 450 maken een powersproeier voor hoek- en randreiniging en een spoelmondstuk voor het spoelen van het gereinigde gebied deel uit van de set.