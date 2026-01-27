T-Racer vervangsproeiers
De hoogwaardige vervangsproeiers garanderen een gemakkelijke vervanging van de sproeiers en zijn geschikt voor de T-Racer T 7 Plus, T 5 en T 450 oppervlaktereinigers. Bevat mondstukken voor verschillende prestatieklassen van hogedrukreinigers.
Dankzij de hoogwaardige vervangsproeiers kunnen de sproeikoppen van de T-Racer T 7 Plus, T 5 en T 450 oppervlaktereinigers snel en gemakkelijk worden vervangen. Bevat drie paar mondstukken voor verschillende prestatieklassen van hogedrukreinigers en twee beugels om ze op hun plaats te houden. Bij de T-Racer T 7 Plus en T 450 maken een powersproeier voor hoek- en randreiniging en een spoelmondstuk voor het spoelen van het gereinigde gebied deel uit van de set.
Kenmerken en voordelen
Vervangen van de sproeiers
- Snelle en eenvoudige vervanging van oude sproeiers.
- Een hoge kwaliteit voor een lange levensduur.
Hogedruk - vlakstraal
- Reiniging en oplossen van zelfs hardnekkige vervuiling.
Krachtige reiniging met hoge druk
- Efficiënte verwijdering en reiniging van vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|17 x 17 x 18
Neem voor andere modellen contact op met één van onze servicepartners of Kärcher-dealers