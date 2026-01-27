De roterende arm met twee stralen van de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger kan vuil over grote oppervlakken verwijderen - voor snelle en efficiënte reiniging van grote buitenoppervlakken. Uiterst praktisch: de oppervlaktereiniger kan worden aangepast zodat het mondstuk op de ideale afstand van het oppervlak wordt geplaatst, afhankelijk van het materiaal. Dit betekent dat harde oppervlakken, zoals steen en beton, net zo effectief kunnen worden gereinigd als meer delicate oppervlakken, zoals hout. Als gevolg hiervan reinigt de T-Racer T 5 in ongeveer de helft van de tijd die een spuitlans nodig heeft. Bovendien beschermt de kap op betrouwbare wijze de gebruiker en de omgeving tegen spatwater en het "hovercraft-effect" maakt manoeuvreren eenvoudiger dan ooit. Zelfs verticale oppervlakken, zoals garagedeuren, kunnen efficiënt worden gereinigd dankzij de ergonomische handgreep. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers van K 2 tot K 7.