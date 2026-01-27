T-Racer T 5 oppervlaktereiniger
Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.
De roterende arm met twee stralen van de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger kan vuil over grote oppervlakken verwijderen - voor snelle en efficiënte reiniging van grote buitenoppervlakken. Uiterst praktisch: de oppervlaktereiniger kan worden aangepast zodat het mondstuk op de ideale afstand van het oppervlak wordt geplaatst, afhankelijk van het materiaal. Dit betekent dat harde oppervlakken, zoals steen en beton, net zo effectief kunnen worden gereinigd als meer delicate oppervlakken, zoals hout. Als gevolg hiervan reinigt de T-Racer T 5 in ongeveer de helft van de tijd die een spuitlans nodig heeft. Bovendien beschermt de kap op betrouwbare wijze de gebruiker en de omgeving tegen spatwater en het "hovercraft-effect" maakt manoeuvreren eenvoudiger dan ooit. Zelfs verticale oppervlakken, zoals garagedeuren, kunnen efficiënt worden gereinigd dankzij de ergonomische handgreep. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers van K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Twee roterende hogedruk sproeiersUitstekende oppervlakteprestaties - ideaal voor het reinigen van grotere oppervlakken.
SpatbeschermingSpatvrije reiniging.
In hoogte verstelbaarDoor de afstand van het mondstuk aan te passen, kunnen verschillende oppervlakken worden gereinigd. Reiniging van gevoelige en ongevoelige oppervlakken zoals hout en steen.
Handgreep
- Eenvoudige reiniging van vertikale oppervlakken.
Hovercraft effect
- De oppervlaktereininger gaat over het oppervlak met het effect van een hovercraft en garandeert op die manier een eenvoudige reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|708 x 280 x 995
Compatibele apparaten
Actuele producten
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 HOME
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal One Jet
- K 2 Upright
- K 2 horizontal
- K 2 universal Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM Premium (CEM)
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Anti-Twist
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Editie
- K Silent eco!Booster
- KHP -2-X
Niet meer leverbare producten
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 CAR
- K 2 CAR & HOME T150 *EU
- K 2 CCK
- K 2 CHK
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Car Home & Pipe
- K 2 Compact Home T50 *EU
- K 2 Ergo
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Plus
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Home & Pipe Cleaning
- K 2.100
- K 2.100 DAKAR 2012
- K 2.100 T 50
- K 2.105
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.130
- K 2.14
- K 2.14 PLUS
- K 2.14 PLUS T50
- K 2.15 *EU
- K 2.15 Plus
- K 2.350
- K 2.360 Car Care Kit
- K 2.990 M T150
- K 2M Home & Pipe *EU
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Car EID-Bundle *EU
- K 3 Carry
- K 3 Follow Me
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control T150 & Pipe *EU
- K 3 Full Controll Car *EU
- K 3 Home
- K 3 Home T250
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3.190 *EU
- K 3.450
- K 3.480
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.570 T 250
- K 3.580 T200
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car *EU
- K 4 Classic House Wood
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact House Wood T250*EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Car & Home Splash Guard
- K 4 Full Control Flex *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Stairs *EU
- K 4 Home
- K 4 Home T250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium FC Car & Home *EU-II
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 Pressure Control *EU
- K 4 Promo Basic Car *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 Silent Home
- K 5 Basic
- K 5 Car *EU
- K 5 Classic Car *EU
- K 5 Classic House Wood T250 *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Dakar
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Splash Guard*EU
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org*EU
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7.700 MD
- KHP 2 Car
- KHP 4
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Terrassen
- Garagepoort
- Gevels van kleinere huizen
- Opritten
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Paden
Accessoires
Reserveonderdelen T-Racer T 5 oppervlaktereiniger
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.