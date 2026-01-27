T-Racer T 5 oppervlaktereiniger

Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.

De roterende arm met twee stralen van de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger kan vuil over grote oppervlakken verwijderen - voor snelle en efficiënte reiniging van grote buitenoppervlakken. Uiterst praktisch: de oppervlaktereiniger kan worden aangepast zodat het mondstuk op de ideale afstand van het oppervlak wordt geplaatst, afhankelijk van het materiaal. Dit betekent dat harde oppervlakken, zoals steen en beton, net zo effectief kunnen worden gereinigd als meer delicate oppervlakken, zoals hout. Als gevolg hiervan reinigt de T-Racer T 5 in ongeveer de helft van de tijd die een spuitlans nodig heeft. Bovendien beschermt de kap op betrouwbare wijze de gebruiker en de omgeving tegen spatwater en het "hovercraft-effect" maakt manoeuvreren eenvoudiger dan ooit. Zelfs verticale oppervlakken, zoals garagedeuren, kunnen efficiënt worden gereinigd dankzij de ergonomische handgreep. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers van K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger: Twee roterende hogedruk sproeiers
Twee roterende hogedruk sproeiers
Uitstekende oppervlakteprestaties - ideaal voor het reinigen van grotere oppervlakken.
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger: Spatbescherming
Spatbescherming
Spatvrije reiniging.
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger: In hoogte verstelbaar
In hoogte verstelbaar
Door de afstand van het mondstuk aan te passen, kunnen verschillende oppervlakken worden gereinigd. Reiniging van gevoelige en ongevoelige oppervlakken zoals hout en steen.
Handgreep
  • Eenvoudige reiniging van vertikale oppervlakken.
Hovercraft effect
  • De oppervlaktereininger gaat over het oppervlak met het effect van een hovercraft en garandeert op die manier een eenvoudige reiniging.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 1,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 708 x 280 x 995
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Terrassen
  • Garagepoort
  • Gevels van kleinere huizen
  • Opritten
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Paden
Accessoires
Reserveonderdelen T-Racer T 5 oppervlaktereiniger 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.