T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger
Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.
De T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger is een efficiënt hulpmiddel voor het reinigen van buitenoppervlakken zonder te spatten. De twin-jet roterende arm verwijdert vuil van grote oppervlakken en bespaart ca. 50 procent van je tijd in vergelijking met schoonmaken met een spuitlans. De toevoeging van het krachtige mondstuk garandeert ook een effectieve reiniging in hoeken en randen. En dankzij het geïntegreerde spoelmondstuk wordt het losgemaakte vuil eenvoudig weggespoeld van het gereinigde oppervlak - wat tijd en moeite bespaart achteraf. Harde oppervlakken, zoals steen en beton, en meer delicate oppervlakken, zoals hout, kunnen beide worden gereinigd door de afstand tussen het mondstuk en het te reinigen oppervlak aan te passen. Dankzij het hovercraft-effect is de T-Racer bijzonder gemakkelijk te manoeuvreren. De verschillende functies worden eenvoudig geselecteerd met behulp van de voetschakelaar. Zelfs verticale oppervlakken, zoals garagedeuren, kunnen in een flits worden gereinigd dankzij de praktische handgreep. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers van K 4 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Twee roterende hogedruk sproeiersUitstekende oppervlakteprestaties - ideaal voor het reinigen van grotere oppervlakken.
SpatbeschermingSpatvrije reiniging.
Geïntegreerde bijkomende puntsproeierIdeaal voor een spatvrije reiniging van hoeken en kantjes. Makkelijk wisselen tussen de afzonderlijke functies met de voetschakelaar.
Geïntegreerd spoelmondstuk
- Het losgemaakte vuil kan direct worden weggespoeld, wat extra werk bespaart na het schoonmaken.
In hoogte verstelbaar
- Door de afstand van het mondstuk aan te passen, kunnen verschillende oppervlakken worden gereinigd.
- Reiniging van gevoelige en ongevoelige oppervlakken zoals hout en steen.
Handgreep
- Eenvoudige reiniging van vertikale oppervlakken.
Hovercraft effect
- De oppervlaktereininger gaat over het oppervlak met het effect van een hovercraft en garandeert op die manier een eenvoudige reiniging.
Geleider
- De oppervlaktereiniger glijdt tijdens het spoelen over het oppervlak.
Pedaalknoppen
- Schakelen tussen functies is probleemloos en ergonomisch.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
- G 7.180
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM Premium (CEM)
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Anti-Twist
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
Niet meer leverbare producten
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car *EU
- K 4 Classic House Wood
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact House Wood T250*EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Car & Home Splash Guard
- K 4 Full Control Flex *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Stairs *EU
- K 4 Home
- K 4 Home T250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium FC Car & Home *EU-II
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Pressure Control *EU
- K 4 Promo Basic Car *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 Silent Home
- K 5 Basic
- K 5 Car *EU
- K 5 Classic Car *EU
- K 5 Classic House Wood T250 *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Dakar
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Splash Guard*EU
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org*EU
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7.700 MD
- KHP 4
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Terrassen
- Garagepoort
- Gevels van kleinere huizen
- Opritten
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Paden
Accessoires
Reserveonderdelen T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.