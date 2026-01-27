T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger

Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.

De T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger is een efficiënt hulpmiddel voor het reinigen van buitenoppervlakken zonder te spatten. De twin-jet roterende arm verwijdert vuil van grote oppervlakken en bespaart ca. 50 procent van je tijd in vergelijking met schoonmaken met een spuitlans. De toevoeging van het krachtige mondstuk garandeert ook een effectieve reiniging in hoeken en randen. En dankzij het geïntegreerde spoelmondstuk wordt het losgemaakte vuil eenvoudig weggespoeld van het gereinigde oppervlak - wat tijd en moeite bespaart achteraf. Harde oppervlakken, zoals steen en beton, en meer delicate oppervlakken, zoals hout, kunnen beide worden gereinigd door de afstand tussen het mondstuk en het te reinigen oppervlak aan te passen. Dankzij het hovercraft-effect is de T-Racer bijzonder gemakkelijk te manoeuvreren. De verschillende functies worden eenvoudig geselecteerd met behulp van de voetschakelaar. Zelfs verticale oppervlakken, zoals garagedeuren, kunnen in een flits worden gereinigd dankzij de praktische handgreep. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers van K 4 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger: Twee roterende hogedruk sproeiers
Twee roterende hogedruk sproeiers
Uitstekende oppervlakteprestaties - ideaal voor het reinigen van grotere oppervlakken.
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger: Spatbescherming
Spatbescherming
Spatvrije reiniging.
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger: Geïntegreerde bijkomende puntsproeier
Geïntegreerde bijkomende puntsproeier
Ideaal voor een spatvrije reiniging van hoeken en kantjes. Makkelijk wisselen tussen de afzonderlijke functies met de voetschakelaar.
Geïntegreerd spoelmondstuk
  • Het losgemaakte vuil kan direct worden weggespoeld, wat extra werk bespaart na het schoonmaken.
In hoogte verstelbaar
  • Door de afstand van het mondstuk aan te passen, kunnen verschillende oppervlakken worden gereinigd.
  • Reiniging van gevoelige en ongevoelige oppervlakken zoals hout en steen.
Handgreep
  • Eenvoudige reiniging van vertikale oppervlakken.
Hovercraft effect
  • De oppervlaktereininger gaat over het oppervlak met het effect van een hovercraft en garandeert op die manier een eenvoudige reiniging.
Geleider
  • De oppervlaktereiniger glijdt tijdens het spoelen over het oppervlak.
Pedaalknoppen
  • Schakelen tussen functies is probleemloos en ergonomisch.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 1,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 769 x 288 x 996
Toepassingen
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Terrassen
  • Garagepoort
  • Gevels van kleinere huizen
  • Opritten
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Paden
Reserveonderdelen T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.