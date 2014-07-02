Vuilfrees, 070/080

10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Werkdruk (bar) max. 300
Temperatuur (°C) max. 85
Mondstukgrootte ( ) 70 / 80
Aansluitdraad M 18
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Reserveonderdelen Vuilfrees, 070/080 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.