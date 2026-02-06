Zijbezem voor vochtig vuil S4
Twee veegborstels met speciale borstelconfiguratie voor vochtig vuil zoals nate bladeren. Geschikt voor S 4 en S 4 Twin duwveegmachines.
De zijborstels met borstelsamenstelling bestaande uit standaard borstelharen en borstelharen die drie keer harder zijn, zijn ideaal voor het losmaken en opvegen van nat vuil. We raden je aan dit bijvoorbeeld te gebruiken om bladeren op te vegen die nat zijn geworden van de regen en vastzitten aan de grond. De zijborstels zijn geschikt voor S 4 en S 4 Twin duwveegmachines.
Kenmerken en voordelen
Speciale borstelconfiguratie bestaande uit een mengsel van standaardharen en haren die driemaal harder zijn
- Verbeterde uitvoerkracht voor het losmaken en opvegen van nat afval.
- Zelfs fijn afval wordt betrouwbaar opgeveegd.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 x 250 x 50
Toepassingen
- Paden
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil