De zijborstels met borstelsamenstelling bestaande uit standaard borstelharen en borstelharen die drie keer harder zijn, zijn ideaal voor het losmaken en opvegen van nat vuil. We raden je aan dit bijvoorbeeld te gebruiken om bladeren op te vegen die nat zijn geworden van de regen en vastzitten aan de grond. De zijborstels zijn geschikt voor S 4 en S 4 Twin duwveegmachines.