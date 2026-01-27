Grondpen
De grondpen voor Kärcher slangenboxen voor flexibele plaatsing overal in de tuin. De slangenbox kan 360° op de grondpen worden gedraaid voor maximale bewegingsvrijheid.
De grondpen kan overal worden geplaatst. Hij wordt eenvoudig in de grond geschroefd en zorgt dankzij de robuuste metalen pen voor een uiterst stabiele grip. Dankzij de geïntegreerde waterpas in de grondpen kan hij zelfs op oneffen terrein worden gemonteerd. Dankzij de innovatieve FlexChange-technologie kan de slangenbox eenvoudig en zonder gereedschap op de grondpen worden geplaatst. Dankzij een draaicirkel van 360° is het bovendien mogelijk om met de slang elke hoek van de tuin te bereiken en zo maximale bewegingsvrijheid bij het bewateren te garanderen.
Kenmerken en voordelen
WaterpasDankzij de geïntegreerde waterpas kan de grondpin ook op oneffen terrein verticaal worden ingeschroefd.
Tuinslangenbox met 360° toepassingBij montage op de grondspies kan de slangenbox 360° rond zijn eigen as worden gedraaid, waardoor gemakkelijk in elke hoek van de tuin kan worden besproeid zonder dat de slang knikt.
Eenvoudig te installerenDe grondspies kan eenvoudig op de gewenste positie in de grond worden geschroefd met behulp van 2 schroevendraaiers als hefboom.
Betrouwbare grip
- De robuuste metalen spindel zorgt voor een uiterst stabiele grip in de grond.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|190 x 190 x 487
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Tuin
- Gazon
- Bloembedden, paden met planten