De grondpen kan overal worden geplaatst. Hij wordt eenvoudig in de grond geschroefd en zorgt dankzij de robuuste metalen pen voor een uiterst stabiele grip. Dankzij de geïntegreerde waterpas in de grondpen kan hij zelfs op oneffen terrein worden gemonteerd. Dankzij de innovatieve FlexChange-technologie kan de slangenbox eenvoudig en zonder gereedschap op de grondpen worden geplaatst. Dankzij een draaicirkel van 360° is het bovendien mogelijk om met de slang elke hoek van de tuin te bereiken en zo maximale bewegingsvrijheid bij het bewateren te garanderen.