Zwenksproeier Good OS 3.220
Zwenksproeier OS 3.220 voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken. Extreem duurzaam. Maximaal sproeioppervlak 220 m².
De rechthoekige sproeier OS 3.220 wordt gebruikt voor het besproeien van middelgrote en grote oppervlakken en tuinen. Het bereik van de hoeksproeier kan naar wens traploos worden aangepast - met een maximaal sproeioppervlak van 220 vierkante meter. De innovatieve sproeisproeier is uitgerust met een bijzonder duurzame uitrusting. Afhankelijk van de eisen zijn Kärcher sprinklers optioneel uitgerust met spikes of schuiven. De nieuwe rechthoekige sproeiers van Kärcher zijn nu in het algemeen nog gebruiksvriendelijker. Uiteraard zijn de sproeiers van Kärcher allemaal voorzien van het beproefde kliksysteem en kunnen ze eenvoudig worden aangesloten op de tuinslang. Want water geven met Kärcher is slim water geven.
Kenmerken en voordelen
Constante aanpassing van de reikwijdteNauwkeurig sproeien
Lus om het apparaat in de handgreep op te hangenVoor eenvoudig opbergen / ophangen.
Inclusief reinigingsnaaldVoor eenvoudige reiniging van de sproeiers
Zeer duurzame uitrusting
- Voor een langere looptijd en een langere levensduur van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeiradius 2 bar
|45 - 120 m²
|Sproeiradius 4 bar
|80 - 220 m²
|Sproeibreedte (2 bar) (m)
|9
|Sproeibreedte (4 bar) (m)
|13
|Sproeibreedte (2 bar) (m)
|5 - 14
|Sproeibreedte (4 bar) (m)
|6 - 17
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|450 x 136 x 86
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Gazon
- Middelgrote tot grote oppervlakken
Accessoires
Reserveonderdelen Zwenksproeier Good OS 3.220
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.