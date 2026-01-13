Regelbaar spuitpistool
Het ideale spuitpistool uit de instapklasse. Met vergrendelbare handgreep voor comfortabele bewatering in de tuin. Kan eenvoudig en snel worden aangesloten op de tuinslang.
Met het spuitpistool kunt u de tuin bijzonder eenvoudig sproeien. De vergrendelbare greep met klikfunctie zorgt voor een permanente waterstroom in de tuinsproeier zonder dat u de greep ingedrukt moet houden. Met de regelklep op de handgreep kan het watervolume met één hand aan de situatie worden aangepast. Het spuitpistool heeft 2 sproeipatronen: punt- en kegelstraal. Deze kunt u naar behoefte traploos instellen. Zo kunt u niet alleen bloemen- en plantenperken eenvoudig water geven, maar met de puntstraal kunt u ook terrassen en tuinmeubelen bevrijden van grof vuil. Zo is het multifunctionele spuitpistool uitstekend geschikt voor zowel besproeien als lichte reinigingstaken. Sproeiers van Kärcher zijn compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen dus eenvoudig worden aangesloten op uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreep
- Regeling van waterdoorvoer met één hand.
Eenvoudig vergrendelen met één vinger
- Voor eenvoudig en permanent besproeien.
Sproeipatroon continu instelbaar tussen harde straal en kegelstraal
- Ideaal voor bewateren (kegelstraal) en reinigen (puntstraal).
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|203 x 42 x 105
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Vergrendeling op greep
- Watervolume kan ingesteld worden
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Lichte vervuiling
Accessoires
Reserveonderdelen Regelbaar spuitpistool
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.