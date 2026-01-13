Een set voor sproeien op maat. De multifunctionele spuitpistoolset past u aan de verschillende behoeften van planten aan. Het multifunctionele spuitpistool Plus (nr. 2.645-269.0) werkt druppelvrij en heeft 4 sproeipatronen: douche, punt- en vlakstraal en fijne nevel. Zo kunt u met het multifunctionele spuitpistool niet alleen sproeien maar ook lichte reinigingstaken uitvoeren. De draaibare greep met vergrendelbare activeringshendel kan naar voor en achter worden gericht en biedt het gebruiksgemak dat u van Kärcher bent gewend. Daarnaast bevat de set 2 hoogwaardige universele koppelingen Plus met Grip, waarvan een met Aqua Stop, en een G3/4"-kraanaansluiting met G1/2"-reductiestuk. De praktische Aqua Stop houdt het water ook tegen als het spuitpistool wordt verwijderd terwijl de waterkraan nog geopend is. De koppelingen zijn bovendien geschikt voor alle veelgebruikte diameters van tuinslangen. Sproeiers en koppelingen van Kärcher zijn compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen dus eenvoudig worden aangesloten op uw tuinslang.