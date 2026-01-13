SET Plus multi spuitpistool + koppelingen
Gemaakt voor diverse bewateringstoepassingen in de tuin: het multifunctionele spuitpistool is inclusief kraanaansluiting en twee universele koppelingen, waarvan één met Aqua Stop.
Een set voor sproeien op maat. De multifunctionele spuitpistoolset past u aan de verschillende behoeften van planten aan. Het multifunctionele spuitpistool Plus (nr. 2.645-269.0) werkt druppelvrij en heeft 4 sproeipatronen: douche, punt- en vlakstraal en fijne nevel. Zo kunt u met het multifunctionele spuitpistool niet alleen sproeien maar ook lichte reinigingstaken uitvoeren. De draaibare greep met vergrendelbare activeringshendel kan naar voor en achter worden gericht en biedt het gebruiksgemak dat u van Kärcher bent gewend. Daarnaast bevat de set 2 hoogwaardige universele koppelingen Plus met Grip, waarvan een met Aqua Stop, en een G3/4"-kraanaansluiting met G1/2"-reductiestuk. De praktische Aqua Stop houdt het water ook tegen als het spuitpistool wordt verwijderd terwijl de waterkraan nog geopend is. De koppelingen zijn bovendien geschikt voor alle veelgebruikte diameters van tuinslangen. Sproeiers en koppelingen van Kärcher zijn compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen dus eenvoudig worden aangesloten op uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Speciale membraantechnologie
- Druppelvrij sproeien, ook bij overgang naar ander sproeibeeld en afsluiten van watertoevoer.
Draaibare handgreep
- Individueel bedienbaar met handgreep naar voor of achter.
Ergonomische handgreep
- Regeling van waterdoorvoer op de handgreep met één hand.
Eenvoudig vergrendelen met één vinger
- Voor eenvoudig en permanent besproeien.
Vier selecteerbare sproeipatronen met vergrendelfunctie: douche, vlakke straal, perlstraal en fijne nevel
- Het juiste sproeipatroon voor iedere toepassing.
Zachte kunststoffen onderdelen
- Voor antislip, meer comfort en betere bescherming tegen beschadiging.
Verwijderbare doucheschijf
- Voor reiniging van de membraan van verstopte sproeiers.
Aqua Stop
- Voor het veilig afkoppelen van toebehoren van de slang zonder spatten
Universele koppelingen (1/2", 5/8", 3/4")
- Past op alle gangbare tuinslangen.
Clicksysteem
- Geschikt voor alle mogelijke merken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|192 x 70 x 162
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 4
- Draaibare handgreep
- Vergrendeling op greep
- Watervolume kan ingesteld worden
- Zelfleeg-functie
- Zachte kunststoffen onderdelen
- Sproeipatroon: Nevel
- Sproeipatroon: Horizontale vlakke straal
- Sproeipatroon: Puntstraal
- Sproeipatroon: Douche
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Lichte vervuiling
- Reinigen van bladeren
- Gevoelige planten (bijv. zaailingen)
- Hagen, struiken