SET Regelbaar spuitpistool + koppelingen
Direct klaar om de tuin te besproeien: naast het spuitpistool bevat de spuitpistoolset een kraanaansluiting en 2 slangkoppelingen - waarvan één met Aqua Stop.
Een set met alles wat je nodig hebt om je tuin gemakkelijk te bewateren. Het spuitpistool vereenvoudigt het werk dankzij de vergrendelbare handgreep met snap-in-functie, waardoor de waterstroom constant wordt gehandhaafd. Verder zijn 2 straalpatronen traploos instelbaar: punt- en kegelstraal. Enerzijds kunnen er bloem- en plantenperken mee worden bewaterd, anderzijds kunnen terrassen of tuinmeubelen worden ontdaan van grof vuil. De set bevat naast het spuitpistool een G3/4" kraanaansluiting met G1/2" verloopstuk en 2 slangkoppelingen (waarvan één met Aqua Stop). De koppeling met Aqua Stop voorkomt ook dat er water aan het uiteinde van de tuinslang doorstroomt, bijvoorbeeld als de sproeier wordt verwijderd terwijl de waterkraan open staat. Trouwens: Sproeiers en koppelingen van Kärcher zijn te gebruiken met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen daarom eenvoudig op jouw tuinslang worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreep
- Regeling van waterdoorvoer met één hand.
Eenvoudige vergrendeling van activeringshendel
- Voor eenvoudig en permanent besproeien.
Sproeipatroon continu instelbaar tussen harde straal en kegelstraal
- Ideaal voor bewateren (kegelstraal) en reinigen (puntstraal).
Aqua Stop
- Voor het veilig afkoppelen van toebehoren van de slang zonder spatten
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Slangkoppelingen (1/2", 5/8")
- Past op alle gangbare tuinslangen.
Clicksysteem
- Geschikt voor alle mogelijke merken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|167 x 42 x 142
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Vergrendeling op greep
- Watervolume kan ingesteld worden
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Lichte vervuiling
Reserveonderdelen SET Regelbaar spuitpistool + koppelingen
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.