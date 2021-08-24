Waarom geen stofzuiger?

Huisstofzuigers zijn ongeschikt voor het uitzuigen van open haarden. De fijne as verstopt binnen de kortste tijd het filter en de zuigturbine. Dat zorgt niet alleen voor capaciteitsverlies maar in het ergste geval tot overbelasting en uitval van de motor. Het is beter om een aszuiger te gebruiken. Daarmee kan grotendeels stofvrij en daardoor comfortabel worden gewerkt.

De filters van de aszuigers zijn zo ontworpen dat ook fijne as betrouwbaar kan worden opgezogen. Bovendien moeten aszuigers voldoen aan speciale vereisten op het gebied van veiligheid: een zuigslang van metaal en een vlamvertragend opvangreservoir voorkomen dat gloeiende resten de aszuiger beschadigen of zelfs een smeulend vuur veroorzaken.

Om het filter bij een dreigende verstopping effectief te reinigen, beschikken aszuigers over passende reinigingsfuncties. Er zijn modellen waarbij met een druk op de knop de luchtstroom wordt omgekeerd, om zo het filter effectief te reinigen. Dit gebeurt zonder dat de gebruiker last heeft van het stof, want dit wordt direct naar het opvangreservoir geleid.