RM 511 6x17g ontkalkingspoeder, 17g

Ontkalkt stoomreinigers en andere heetwaterapparaten zoals waterkokers en koffiemachines effectief – voor een lange levensduur en een laag energieverbruik.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (g) 6 x 17
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 15
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 205 x 125 x 20
Toepassingen
  • Ontkalking voor Kärcher stoomreinigers
  • Ontkalking voor koffie-apparaten, waterkokers, etc.