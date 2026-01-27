RM 511 6x17g ontkalkingspoeder, 17g
Ontkalkt stoomreinigers en andere heetwaterapparaten zoals waterkokers en koffiemachines effectief – voor een lange levensduur en een laag energieverbruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (g)
|6 x 17
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|15
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|205 x 125 x 20
Toepassingen
- Ontkalking voor Kärcher stoomreinigers
- Ontkalking voor koffie-apparaten, waterkokers, etc.