De tapijt- en meubelreiniger overtuigt met meer dan 99% natuurlijke ingrediënten en zorgt voor een diepe reiniging tot in de vezels op alle textieloppervlakken, zoals tapijten, bekleding, autostoelen, schoenen, matrassen en gordijnen. Er worden geen microplastics, siliconen, nanomaterialen, kleurstoffen of fosfaten gebruikt, waardoor het bijzonder geschikt is voor gezinnen, mensen met een allergie en huishoudens met huisdieren. Het innovatieve tweefasenreinigingssysteem maakt het vuil los van de vezels voordat het met een sproei-extractiereiniger wordt opgezogen. Het resterende vuil wordt vervolgens ingekapseld in kleine kristallen, die tijdens de volgende zuigfase na de droogtijd worden verwijderd. Dit zorgt voor bijzonder grondige reinigingsresultaten. De reiniger is perfect voor sproei-extractiereinigers en sproei-extractiemachines. Zelfs hardnekkig vuil, zoals aarde, stof, vet, etensresten, drankvlekken en resten van huidcrème, zonnebrandcrème of zweet worden moeiteloos verwijderd. Het kan ook worden gebruikt als vlekverwijderaar door het puur op een doek aan te brengen en de vlek te deppen. Bovendien geeft het textiel een natuurlijke frisse wasgeur om onaangename geuren te be