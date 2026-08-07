Classic katoenen dweil klittenbandsysteem 40 cm

Katoenen hoes met klittenbandsluiting voor het nat afvegen van geoliede of gewaxte kurk-, hout- en parketvloeren. Ideaal voor gebruik na de preconditioneringsmethode.

De lussen van deze Velcro hoes zijn gemaakt met een hoog percentage katoen en zijn bijzonder geschikt voor het direct nat afnemen en onderhouden van geoliede of gewaxte kurk-, hout- en parketvloeren. Een belangrijk detail: het lage gewicht van de mophoes vermindert de vervolgkosten voor het opnieuw verwerken, omdat er meer moppen in een wasmachinelading passen. Voor de beste reinigingsresultaten en om schade aan de vloer door te veel vocht te voorkomen, giet u 150 procent van zijn eigen gewicht reinigingsoplossing over de mop met behulp van de preconditioneringsmethode. Een tweede stap om het oppervlak droog te vegen is meestal niet nodig.

Specificaties

Technische gegevens

programma ADVANCED
Vloertype: Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie klittenband
Materiaal 70% katoen / 30% PET
Textiel materiaal Katoenmix
Productiemethode: PET-draagstof met getufte lussen
Textielstructuur Lus stapel
Wastemperatuur (°C) max. 60
Wasadvies (°C) 60
Wascycli¹⁾ circa 250
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 105
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Classic katoenen dweil klittenbandsysteem 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Reinigingsmiddel