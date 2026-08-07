Premium MF-dweil getwijnd blauw klittenbandsysteem EU Ecolabel 40 cm

Korte microvezelzwabber met klittenbandsluiting voor 1-staps dweilen op gladde en licht gestructureerde harde vloeren. Geschikt voor de spraymethode en voorbehandelde toepassingen.

De microvezel klittenbandmop is speciaal ontwikkeld voor schoonmaaktoepassingen in hygiënegevoelige ruimten, bijvoorbeeld in zorginstellingen. Hij is gemaakt van hoogwaardige materialen en heeft een praktische klittenbandsluiting voor eenvoudig bevestigen en losmaken van de mophouder. Dankzij de korte vezelstructuur is de mop ideaal voor het reinigen van gladde en licht gestructureerde harde vloeren. Dankzij de fijne microvezels biedt de klittenbandmop evenwichtige, moeiteloze glij-eigenschappen en een uitstekende opname van vocht en dus ook vuil en stof. De bredere zijkanten van de kortevezelmop verwijderen op betrouwbare wijze los vuil uit hoeken en hoeken. De 40 centimeter brede mopovertrek is zowel geschikt voor gebruik met de spraymethode als voor voorbehandelde toepassingen.

Specificaties

Technische gegevens

programma ADVANCED
Vloertype: Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie klittenband
Materiaal 85% PET / 15% PA
Textiel materiaal Microvezel
Productiemethode: Poolstof (reinigingslaag)
Textielstructuur Lus stapel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Droger temperatuur (°C) max. 60
Wascycli¹⁾ circa 250
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 420 / 120
Afmetingen, verpakt (mm) 420 x 120 x 15

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Premium MF-dweil getwijnd blauw klittenbandsysteem EU Ecolabel 40 cm
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Reinigingsmiddel