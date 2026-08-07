Premium MF-dweil getwijnd blauw klittenbandsysteem EU Ecolabel 40 cm
Korte microvezelzwabber met klittenbandsluiting voor 1-staps dweilen op gladde en licht gestructureerde harde vloeren. Geschikt voor de spraymethode en voorbehandelde toepassingen.
De microvezel klittenbandmop is speciaal ontwikkeld voor schoonmaaktoepassingen in hygiënegevoelige ruimten, bijvoorbeeld in zorginstellingen. Hij is gemaakt van hoogwaardige materialen en heeft een praktische klittenbandsluiting voor eenvoudig bevestigen en losmaken van de mophouder. Dankzij de korte vezelstructuur is de mop ideaal voor het reinigen van gladde en licht gestructureerde harde vloeren. Dankzij de fijne microvezels biedt de klittenbandmop evenwichtige, moeiteloze glij-eigenschappen en een uitstekende opname van vocht en dus ook vuil en stof. De bredere zijkanten van de kortevezelmop verwijderen op betrouwbare wijze los vuil uit hoeken en hoeken. De 40 centimeter brede mopovertrek is zowel geschikt voor gebruik met de spraymethode als voor voorbehandelde toepassingen.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|klittenband
|Materiaal
|85% PET / 15% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Productiemethode:
|Poolstof (reinigingslaag)
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|max. 60
|Wascycli¹⁾
|circa 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|420 / 120
|Afmetingen, verpakt (mm)
|420 x 120 x 15
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Videos
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen