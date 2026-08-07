Premium MF-mop, lussen, blauw, klittenbandsysteem, 40 cm

Blauwe microvezel klittenbandmop met microvezellussen en praktische klittenbandsluiting voor eenvoudige reiniging. Ideaal voor de voorbehandelings- en spraymethode.

De blauwe microvezelzwabber met klittenband en lussen is ontwikkeld voor gebruik als universele zwabber. Hij maakt indruk met zijn gelijkmatige en dichte lusverdeling en biedt daardoor een uitstekende vuilopnamecapaciteit. De polyester lussen met een hoog microvezelgehalte vergemakkelijken het schoonmaken dicht bij randen en verwijderen op betrouwbare wijze los vuil uit hoeken en randen. De microvezel lussenmop is ideaal voor gebruik met de voorbehandelings- of spraymethode.

Specificaties

Technische gegevens

programma ADVANCED
Vloertype: Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie klittenband
Materiaal 100% PET
Textiel materiaal Microvezel
Productiemethode: PET-draagstof met opgenaaide lussen
Textielstructuur Lus stapel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Droger temperatuur (°C) max. 60
Wascycli¹⁾ circa 250
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,1 / 30
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 105
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Premium MF-mop, lussen, blauw, klittenbandsysteem, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Reinigingsmiddel