De blauwe microvezelzwabber met klittenband en lussen is ontwikkeld voor gebruik als universele zwabber. Hij maakt indruk met zijn gelijkmatige en dichte lusverdeling en biedt daardoor een uitstekende vuilopnamecapaciteit. De polyester lussen met een hoog microvezelgehalte vergemakkelijken het schoonmaken dicht bij randen en verwijderen op betrouwbare wijze los vuil uit hoeken en randen. De microvezel lussenmop is ideaal voor gebruik met de voorbehandelings- of spraymethode.