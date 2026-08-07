Premium MF-mop, lussen, rood, klittenbandsysteem, 40 cm
Rode microvezel klittenbandmop met microvezellussen en praktische klittenbandsluiting voor eenvoudig schoonmaken. Ideaal voor de voorbehandelings- en spraymethode.
De rode microvezelzwabber met klittenband en lussen is ontwikkeld voor gebruik als universele zwabber voor sanitaire ruimten. Hij maakt indruk met zijn gelijkmatige en dichte lusverdeling en biedt daardoor een uitstekende vuilopnamecapaciteit. De polyester lussen met een hoog microvezelgehalte vergemakkelijken het schoonmaken dicht bij de randen en verwijderen op betrouwbare wijze los vuil uit hoeken en randen. Dankzij de kleurcodering kan de mop duidelijk worden toegewezen aan de desbetreffende schoonmaakzone om kruisbesmetting te voorkomen. De microvezel lussenmop is ideaal voor gebruik met de voorbehandelings- of spraymethode.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|klittenband
|Materiaal
|100% PET
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Productiemethode:
|PET-draagstof met opgenaaide lussen
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|max. 60
|Wascycli¹⁾
|circa 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 30
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 105
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging
- Vloer - nat reinigen