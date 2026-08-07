De rode microvezelzwabber met klittenband en lussen is ontwikkeld voor gebruik als universele zwabber voor sanitaire ruimten. Hij maakt indruk met zijn gelijkmatige en dichte lusverdeling en biedt daardoor een uitstekende vuilopnamecapaciteit. De polyester lussen met een hoog microvezelgehalte vergemakkelijken het schoonmaken dicht bij de randen en verwijderen op betrouwbare wijze los vuil uit hoeken en randen. Dankzij de kleurcodering kan de mop duidelijk worden toegewezen aan de desbetreffende schoonmaakzone om kruisbesmetting te voorkomen. De microvezel lussenmop is ideaal voor gebruik met de voorbehandelings- of spraymethode.