Dankzij fijne microvezels met indrukwekkende stof-, vuil- en vochtopname bij het in één beweging afvegen op gladde en licht gestructureerde vloeren: de kortvezelige microvezelmop van Kärcher. Bovendien besparen de uitgebalanceerde glij-eigenschappen van de mophoes energie en maken ze langer werken zonder vermoeidheid mogelijk. De mop heeft ingenaaide hoeken en in totaal 4 lussen in de kleuren blauw, rood, geel en groen. Met behulp van dit kleurgecodeerde systeem kan de hoes duidelijk worden toegewezen aan een specifiek reinigingsgebied en wordt kruisbesmetting effectief voorkomen - de lussen die niet nodig zijn, worden eenvoudigweg afgesneden. De mophoes is ook geschikt voor gebruik in het vlakmopsysteem met dubbele emmerwagens of enkele emmerwagens en pers en voor geconditioneerde toepassingen. Giet hiervoor 180 procent van zijn eigen gewicht reinigingsoplossing over de mophoes. Een tweede stap om het oppervlak droog te vegen is bij beide methoden meestal niet nodig.