Premium dweilset tas SafeClip OneJet 40 cm
Sproeimopsysteem met 0,66 L fles en sproeikop. Spuit schoonmaakoplossing direct voor de mop voor snelle en ergonomische reiniging van kleinere oppervlakken.
Het sproeimopsysteem ECO! heeft een sproei-inrichting om de reinigingsoplossing direct voor de mop aan te brengen. De spraymop is daarom zeer geschikt voor het snel en ergonomisch reinigen van kleinere vloeroppervlakken. Dankzij de zeer eenvoudige bediening van het gebruiksvriendelijke systeem hebben ze geen opleiding nodig.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|PP / Aluminium / siliconen
|Type steel
|Stijf
|Stam lengte (mm)
|1550
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|1,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,9
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 110
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 110 x 1550
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen