Premium dweilset tas SafeClip OneJet 40 cm

Sproeimopsysteem met 0,66 L fles en sproeikop. Spuit schoonmaakoplossing direct voor de mop voor snelle en ergonomische reiniging van kleinere oppervlakken.

Het sproeimopsysteem ECO! heeft een sproei-inrichting om de reinigingsoplossing direct voor de mop aan te brengen. De spraymop is daarom zeer geschikt voor het snel en ergonomisch reinigen van kleinere vloeroppervlakken. Dankzij de zeer eenvoudige bediening van het gebruiksvriendelijke systeem hebben ze geen opleiding nodig.

Specificaties

Technische gegevens

programma STANDARD
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Tassen
Materiaal PP / Aluminium / siliconen
Type steel Stijf
Stam lengte (mm) 1550
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 1,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 1,9
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 110
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 110 x 1550
Premium dweilset tas SafeClip OneJet 40 cm
Videos
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
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