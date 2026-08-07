De Premium MF Mopp Safe blauwe mophoes met zak en EU-milieukeurmerk van 40 cm in de zakvariant is bijzonder geschikt voor algemeen gebruik. De mop heeft geen absorberende laag, daarom worden reinigingsmethoden met een emmer of sproeier aanbevolen. Dankzij de fijne microvezels en de schuurstrepen van ingeweven polyamidevezels en robuuste polypropyleenborstels wordt ook hardnekkig vuil effectief losgemaakt, en beschikt het textiel bovendien over uitgebalanceerde, krachtbesparende glij-eigenschappen. Daarnaast heeft de mophoes vastgenaaide hoeken en in totaal 4 lussen in de kleuren blauw, rood, geel en groen. Met behulp van dit kleurcodesysteem kan de doek duidelijk aan een bepaald reinigingsgebied worden toegewezen en wordt kruisbesmetting effectief voorkomen. Hiervoor worden de niet-benodigde lussen eenvoudig afgeknipt. De microvezelmop is zowel geschikt voor gebruik met dubbele emmerwagens, enkele emmerwagens en de pers als voor de sproeimethode.