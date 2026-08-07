Standaard MF-mop gesneden vezels zak 40 cm
Effectief en eenvoudig in gebruik: De microvezelmop met zakbevestiging is ideaal voor gebruik met de emmer- of spraymethode.
De microvezelmop is compatibel met alle conventionele mophouders met zakbevestigingen en is geschikt voor gebruik met dubbele emmerwagens, enkele emmerwagens met pers en voor de spraymethode. Dankzij de materiaalmix van microvezel, polyester en de schuurstrip van grovere polyamidevezels wordt zelfs hardnekkig vuil moeiteloos verwijderd. De microvezelmop is compatibel met alle conventionele vouwmophouders met zakbevestiging en is geschikt voor gebruik met dubbele emmerwagens, enkele emmerwagens met pers en voor de spraymethode.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en sterk gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Productiemethode:
|stapel stof
|Textielstructuur
|stapel snijden
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|max. 60
|Wascycli¹⁾
|circa 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 700
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 150
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen