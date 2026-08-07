Standaard MF-mop gesneden vezels zak 40 cm

Effectief en eenvoudig in gebruik: De microvezelmop met zakbevestiging is ideaal voor gebruik met de emmer- of spraymethode.

De microvezelmop is compatibel met alle conventionele mophouders met zakbevestigingen en is geschikt voor gebruik met dubbele emmerwagens, enkele emmerwagens met pers en voor de spraymethode. Dankzij de materiaalmix van microvezel, polyester en de schuurstrip van grovere polyamidevezels wordt zelfs hardnekkig vuil moeiteloos verwijderd. De microvezelmop is compatibel met alle conventionele vouwmophouders met zakbevestiging en is geschikt voor gebruik met dubbele emmerwagens, enkele emmerwagens met pers en voor de spraymethode.

Specificaties

Technische gegevens

programma STANDARD
Vloertype: Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Bodemgesteldheid Glad en sterk gestructureerd
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Tassen
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Productiemethode: stapel stof
Textielstructuur stapel snijden
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Droger temperatuur (°C) max. 60
Wascycli¹⁾ circa 250
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,1 / 700
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 150
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 150 x 15

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Standaard MF-mop gesneden vezels zak 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Reinigingsmiddel