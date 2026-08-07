De microvezelmop is compatibel met alle conventionele mophouders met zakbevestigingen en is geschikt voor gebruik met dubbele emmerwagens, enkele emmerwagens met pers en voor de spraymethode. Dankzij de materiaalmix van microvezel, polyester en de schuurstrip van grovere polyamidevezels wordt zelfs hardnekkig vuil moeiteloos verwijderd. De microvezelmop is compatibel met alle conventionele vouwmophouders met zakbevestiging en is geschikt voor gebruik met dubbele emmerwagens, enkele emmerwagens met pers en voor de spraymethode.