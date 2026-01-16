Patio & Deck Środek czyszczący w koncentracie 500ml, 500ml

Środek czyszczący w koncentracie idealnie sprawdza się do czyszczenia balkoniu i tarasu (drewno / kamień). Usuwa olej, tłuszcz, zanieczyszczenia emisyjne oraz sadzę. Po rozcieńczeniu otrzymujemy 5 litrów roztworu czyszczącego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 70 x 240
