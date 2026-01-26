Curățarea eficientă și delicată a suprafețelor sensibile nu a fost niciodată mai simplă, rapidă sau economică. Grație performanței de curățare superioare cu 50% și consumului similar de resurse, eco!Booster oferă o eficiență de utilizare a apei și energiei cu 50% mai mare față de jetul plat standard Kärcher, aspect confirmat de un laborator de testare independent. Acest lucru asigură o curățare profundă și rapidă, economisind timp, apă și energie. Îndepărtarea uniformă a murdăriei asigură o curățare excepțională, permițând curățarea în siguranță a materialelor sensibile precum lemnul sau suprafețele vopsite. Totodată, eco!Booster se remarcă prin manevrabilitatea sa deosebită: deși performanța de curățare este mai mare, nivelul de zgomot perceput în timpul utilizării este cu 25% mai redus față de jetul plat standard Kärcher. Modelul eco!Booster 120 este compatibil cu toate curățitoarele cu presiune Kärcher din gamele K 2 și K 3.