Teleskopik püskürtme borusuyla (1,20 - 4 m), bina cepheleri gibi erişilmesi zor alanlar bile kolayca temizlenebilir. Pratik omuz askısı, işleri önemli ölçüde kolaylaştırır ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası da optimum düzeyde kullanıcı dostu kullanım sunar. Sadece 2 kg ağırlığındaki Kärcher teleskopik püskürtme borusunun kullanımı çok kolaydır. Rahat süngü bağlantısı, tüm Kärcher aksesuarlarının bağlantısını sağlar.