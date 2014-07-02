Teleskopik püskürtme borusu
Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg
Teleskopik püskürtme borusuyla (1,20 - 4 m), bina cepheleri gibi erişilmesi zor alanlar bile kolayca temizlenebilir. Pratik omuz askısı, işleri önemli ölçüde kolaylaştırır ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası da optimum düzeyde kullanıcı dostu kullanım sunar. Sadece 2 kg ağırlığındaki Kärcher teleskopik püskürtme borusunun kullanımı çok kolaydır. Rahat süngü bağlantısı, tüm Kärcher aksesuarlarının bağlantısını sağlar.
Özellikler ve faydalar
Omuz askısı
- Kullanımı kolay
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|2,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|4177 x 92 x 240
Videos
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Dış Cephe
- Seralar