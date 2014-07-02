Bộ vệ sinh đường ống PC 15
Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.
Bộ làm sạch đường ống để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống. Bốn đầu phun bắn ngược di chuyển ống nhẹ nhàng qua đường ống để thông tắc hiệu quả. Ống linh hoạt dài 15 m có thêm đầu phun ngắn bằng đồng để dễ dàng di chuyển trong đường ống. Ống không gấp khúc với đầu nối bằng đồng đảm bảo độ bền. Thích hợp sử dụng trong gia đình và ngoài trời với các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.
Tính năng và ưu điểm
Vòi đồng cực ngắn
- Di chuyển dễ dàng qua đường ống.
Dây bện dệt
- Dây mềm dẻo và chất lượng bền.
Four backward-firing high-pressure jets
- Loại bỏ tắc nghẽn đường ống hiệu quả và nhanh chóng.
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
- Loại bỏ tắc nghẽn đường ống hiệu quả và nhanh chóng.
Kết nối Bayonet
- Dễ sử dụng
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài (m)
|15
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,164
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,411
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|250 x 250 x 80
Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch đường ống
- Làm sạch đường ống dẫn xuống
- Làm sạch cống rãnh