Bộ làm sạch đường ống để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống. Bốn đầu phun bắn ngược di chuyển ống nhẹ nhàng qua đường ống để thông tắc hiệu quả. Ống linh hoạt dài 7.5 m có thêm đầu phun ngắn bằng đồng để dễ dàng di chuyển trong đường ống. Ống không gấp khúc với đầu nối bằng đồng đảm bảo độ bền. Thích hợp sử dụng trong gia đình và ngoài trời với các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.