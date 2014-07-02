Bộ vòng chữ O
Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.
Tính năng và ưu điểm
Thay đổi (các) vòng chữ O
- Dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn cho các phụ kiện máy phun rửa áp lực
Dễ dàng thay đổi
- Dễ sử dụng
(Các) vòng chữ O thay thế
- Bền chặt.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,007
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,025
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|17 x 17 x 13