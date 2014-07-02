Bộ vòng chữ O

Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.

Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.

Tính năng và ưu điểm
Thay đổi (các) vòng chữ O
  • Dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn cho các phụ kiện máy phun rửa áp lực
Dễ dàng thay đổi
  • Dễ sử dụng
(Các) vòng chữ O thay thế
  • Bền chặt.
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,007
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,025
Kích thước (D x R x C) (mm) 17 x 17 x 13