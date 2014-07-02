Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm
Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|rouge
|Degré de dureté
|moyen
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|2,8
|Poids emballage inclus (kg)
|4,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|510 x 510 x 510
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Classic Ep