Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm

Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.

Spécifications

Données techniques

Couleur rouge
Degré de dureté moyen
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids (kg) 2,8
Poids emballage inclus (kg) 4,5
Dimensions (L × l × h) (mm) 510 x 510 x 510