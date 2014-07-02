Discborstel, Middel, rood, 510 mm

Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur rood
Mate van hardheid Middel
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (kg) 2,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 4,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 510 x 510 x 510