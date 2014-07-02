Discborstel, Middel, rood, 510 mm
Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|rood
|Mate van hardheid
|Middel
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (kg)
|2,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|510 x 510 x 510
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