Просто свържете помпата директно към вътрешен тръбопровод: с всмукателен комплект PerfectConnect 1,5 м за смукателни тръбопроводи 1 "(25 мм). Комплектът съдържа вакуумно-защитен 1,5-метров смукателен маркуч с диаметър 3/4" и свързващи резби G1 (33,3 мм) от двете страни, както и съединителен елемент за 1 "смукателни тръбопроводи. Този комплект може да бъде изключително лесно свързан към смукателната страна на градински помпи, електронни бустерни помпи и домашни помпи за сервизно водоснабдяване в домакинството. висока гъвкавост постига значително намаляване на шума при постоянни инсталации. Принципът на запечатване на Kärcher PerfectConnect на BP аксесоарите също означава, че те могат да бъдат сглобени бързо и просто, предлагайки високо надеждно уплътнение за безпроблемна работа на помпата.