1,5 м Смукателен комплект за 1" (25 mm)
1.5 м смукателен комплект с вакуумно-защитен засмукващ маркуч за свързване на помпи към 1 " тръбопроводи, готов за свързване. Идеален за бустер помпи и домашни помпи.
Просто свържете помпата директно към вътрешен тръбопровод: с всмукателен комплект PerfectConnect 1,5 м за смукателни тръбопроводи 1 "(25 мм). Комплектът съдържа вакуумно-защитен 1,5-метров смукателен маркуч с диаметър 3/4" и свързващи резби G1 (33,3 мм) от двете страни, както и съединителен елемент за 1 "смукателни тръбопроводи. Този комплект може да бъде изключително лесно свързан към смукателната страна на градински помпи, електронни бустерни помпи и домашни помпи за сервизно водоснабдяване в домакинството. висока гъвкавост постига значително намаляване на шума при постоянни инсталации. Принципът на запечатване на Kärcher PerfectConnect на BP аксесоарите също означава, че те могат да бъдат сглобени бързо и просто, предлагайки високо надеждно уплътнение за безпроблемна работа на помпата.
Характеристики и предимства
Устойчив на вакуум извод на помпата към забивни кладенци и тръбопроводи
- При свързване на помпа за сградно водоснабдяване този маркуч може да се използва като гъвкава връзка на смукателната страна, за да се осъществи връзката между помпата и тръбопроводната инсталация, която освен това не предава шумове.
Съединителна част за 1 цол тръбопроводи
- Съединителна част за 1 цол тръбопроводи (без инструменти)
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|1,5
|Размер на резбата
|G1
|Диаметър
|3/4″
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,46
|Тегло с опаковката (кг)
|0,58
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|216 x 91 x 245
Оборудване
- Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Съвместими уреди
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Стари продукти
Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.