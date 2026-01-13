Помпите на BP 4 Home & Garden са идеални за изпомпването на вода от алтернативни източници, например дъждовна вода от цистерни, и доставянето и навсякъде в цялото домакинство. Автоматичната старт/стоп система означава, че помпата може да се включва и изключва в зависимост от потребността от вода. За максимална защита на помпата спомагат защитата срещу сух ход, както и индикатора за грешки. Мощната помпа няма необходимост от поддръжка и впечатлява с постоянното налягане за оптимално градинско напояване. Допълнителни характеристики, които внасят комфорт са двата изхода за вода, които са едновременно използваеми и звуко абсорбиращите крачета. Стандартното окомплектоване с предфилтър и индикатора за грешки осигуряват продължително надежно използване. Висококачествените материали гарантират дълъг живот на помпата. Въможно е удължаване на гаранцията на 5 години.