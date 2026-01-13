Градинска помпа BP 4 Home & Garden

Мощната и надежна градинска помпа BP 4 Home & Garden е идеално решение за напояване на градини и водоснабдяване на домакинства, например използвайки дъждовна вода.

Помпите на BP 4 Home & Garden са идеални за изпомпването на вода от алтернативни източници, например дъждовна вода от цистерни, и доставянето и навсякъде в цялото домакинство. Автоматичната старт/стоп система означава, че помпата може да се включва и изключва в зависимост от потребността от вода. За максимална защита на помпата спомагат защитата срещу сух ход, както и индикатора за грешки. Мощната помпа няма необходимост от поддръжка и впечатлява с постоянното налягане за оптимално градинско напояване. Допълнителни характеристики, които внасят комфорт са двата изхода за вода, които са едновременно използваеми и звуко абсорбиращите крачета. Стандартното окомплектоване с предфилтър и индикатора за грешки осигуряват продължително надежно използване. Висококачествените материали гарантират дълъг живот на помпата. Въможно е удължаване на гаранцията на 5 години.

Характеристики и предимства
Лесна за използване в дома и градината
Лесна за използване в дома и градината
Надеждно захранване на къщата, както и напояване на градината с постоянно налягане.
Безопасна и надеждна
Безопасна и надеждна
Серийно оборудвана с предфилтър, обратен клапан и защита срещу сух ход.
Автоматичен старт/стоп
Автоматичен старт/стоп
Помпата се включва и изключва автоматично в зависимост от нуждите.
Оптимално засмукване
  • Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Показател за грешка
  • В случай на неизправност се показва съобщение за грешка в засмукването или налягането.
Два изхода за вода
  • Многостранно приложение: например за напояване на тревни площи със спринклер и едновременно напояване с градинска пръскачка.
Гъвкави T-съединителни щуцери
  • С гъвкав монтаж за оптимална ориентация на включените маркучи.
Удобен крачен прекъсвач
  • Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Ергономична дръжка
  • Удобна за работа и транспортиране
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 950
Максимален дебит (л/ч) < 3800
Височина на дебита (м) 45
Налягане (бар) макс. 4,5
Височина на засмукване (м) 8
Температура на работа (°C) макс. 38
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 1,85
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 10,69
Тегло вкл. Опаковка (кг) 12,549
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 540 x 373

Обхват на доставката

  • Адаптер за свързване за помпа G1

Оборудване

  • Оптимизирани съединителни щуцери
  • Удобен крачен прекъсвач
  • Функция за автоматичен старт/стоп
  • Вкл. предфилтър и възвратен клапан
  • Защита срещу сух ход
  • Голям накрайник за пълнене
  • Ергономична дръжка за носене
  • Съхранение на кабела
  • Показател за грешка
  • Два изхода за вода
  • Въртящи се гумирани крачета за редуциране на шума
Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
  • За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.
