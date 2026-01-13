Градинска помпа BP 7 Home & Garden
Дълготрайна домашна и градинска помпа BP 7 Home & Garden, с многостепенен ходов механизъм, за напояване на градини и водоснабдяване на домакинства, с вода от алтернативни източници, например дъждовна вода. Лесно, здраво, безопасно!
Няма зачение дали имате нужда от постоянно налягане за напояване на градината или за доставяне на вода до вашата пералня или тоалетна: Високачествената, издръжлива и без необходимост от поддръжка помпа BP 7 Home & Garden е идеалното решение за доставяне на вода от алтернативни източници. Благодарение на интелигентната автоматична система помпата автоматично стартира или спира работа, според потребностите от вода. В случай на повреда се включва защитата срещу сух ход и светва лампа на дисплея, която показва къде е проблемът. Помпата е изкючително тиха и ефикасна благодарение на многостепенния ходов механизъм. BP 7 Home & Garden изисква по-ниска мощност от обикновените струйни помпи със същия дебит и резултатът е по-ниска консумация на ток с приблизително 30%. Допълнителни характеристики, които внасят комфорт са двата изхода за вода, които са едновременно използваеми и звуко абсорбиращите крачета. Стандартното окомплектоване с предфилтър и индикатора за грешки осигуряват продължително надежно използване. Висококачествените материали гарантират дълъг живот на помпата. Въможно е удължаване на гаранцията на 5 години.
Характеристики и предимства
Лесна за използване в дома и градината
- Надеждно захранване на къщата, както и напояване на градината с постоянно налягане.
Безопасна и надеждна
- Серийно оборудвана с предфилтър, обратен клапан и защита срещу сух ход.
Многостепенна система за задвижване на помпата
- Много енергийно ефективна и осезаемо по-тиха.
Автоматична старт/стоп функция
- Помпата се включва и изключва автоматично в зависимост от нуждите.
Оптимално засмукване
- Без проблеми помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Показател за грешка
- В случай на неизправност се показва съобщение за грешка в засмукването или налягането.
Два изхода за вода
- Многостранно приложение: например за напояване на тревни площи със спринклер и едновременно напояване с градинска пръскачка.
Гъвкави T-съединителни щуцери
- С гъвкав монтаж за оптимално добро разположение на включените маркучи.
Удобен крачен прекъсвач
- Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Ергономична дръжка
- Удобна за работа и транспортиране
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1200
|Максимален дебит (л/ч)
|< 6000
|Височина на дебита (м)
|60
|Налягане (бар)
|макс. 6
|Височина на засмукване (м)
|8
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|1,85
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|13,42
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|15,259
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 540 x 373
Обхват на доставката
- Адаптер за свързване за помпа G1
Оборудване
- Оптимизирани съединителни щуцери
- Удобен крачен прекъсвач
- Функция за автоматичен старт/стоп
- Вкл. предфилтър и възвратен клапан
- Защита срещу сух ход
- Голям накрайник за пълнене
- Ергономична дръжка за носене
- Съхранение на кабела
- Показател за грешка
- Два изхода за вода
- Въртящи се гумирани крачета за редуциране на шума
Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.