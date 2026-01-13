Няма зачение дали имате нужда от постоянно налягане за напояване на градината или за доставяне на вода до вашата пералня или тоалетна: Високачествената, издръжлива и без необходимост от поддръжка помпа BP 7 Home & Garden е идеалното решение за доставяне на вода от алтернативни източници. Благодарение на интелигентната автоматична система помпата автоматично стартира или спира работа, според потребностите от вода. В случай на повреда се включва защитата срещу сух ход и светва лампа на дисплея, която показва къде е проблемът. Помпата е изкючително тиха и ефикасна благодарение на многостепенния ходов механизъм. BP 7 Home & Garden изисква по-ниска мощност от обикновените струйни помпи със същия дебит и резултатът е по-ниска консумация на ток с приблизително 30%. Допълнителни характеристики, които внасят комфорт са двата изхода за вода, които са едновременно използваеми и звуко абсорбиращите крачета. Стандартното окомплектоване с предфилтър и индикатора за грешки осигуряват продължително надежно използване. Висококачествените материали гарантират дълъг живот на помпата. Въможно е удължаване на гаранцията на 5 години.